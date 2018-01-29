Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:49, 29 Ocak 2018 Pazartesi
Güncel
16:32, 29 Ocak 2018 Pazartesi

  • Paylaş
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla 16.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokağı araç trafiğine kapatılacak.



İlgili Konular İstanbul trafik yoğunluğu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı na destek gösterisi
Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi

Halep'in Azez ilçesi ile Şanlıurfa'daki Suriyeli sığınmacılar, TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi düzenlendi.
15 ildeki FETÖ operasyonunda 24 asker gözaltında
15 ildeki FETÖ operasyonunda 24 asker gözaltında

Giresun merkezli 15 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda bir kısmı muvazzaf 24 asker gözaltına alındı.
AB Bakanı Ömer Çelik'ten CHP'ye ÖSO tepkisi
AB Bakanı Ömer Çelik'ten CHP'ye ÖSO tepkisi

AB Bakanı Çelik, "Bugün ÖSO düşmanlığı yapan CHP, ÖSO düşmanlığının kimlere Suriye'de terör devletçiği kurdurmak için yapıldığını bilmiyor olamaz. CHP'nin ÖSO düşmanlığının artık 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir." dedi.
Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipleri Birliği'ne dava
Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipleri Birliği'ne dava

Sağlık Bakanlığı tarafından, "amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle TTB Merkez Konseyinin görevine son verilmesi istemiyle dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vucic ve İzzetbegovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ve İzzetbegovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi İzzetbegoviç ile bir araya geldi.
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi
Kilis'e roket düştü
Kilis'e roket düştü

Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen roket Kilis'e düştü
Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı
Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine doğru hareket etti
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 22-29 Ocak'ta yürütülen operasyonlarda aralarında terör arananlar mavi listede yer alan ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesinin de bulunduğu 28 örgüt etkisiz hale getirildi
Afrin'deki harekatta öldürülen terörist sayısı 597'ye yükseldi
Afrin'deki harekatta öldürülen terörist sayısı 597'ye yükseldi

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. güne girildi. TSK tarafından yapılan açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Kandil ve Asos'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Kandil ve Asos'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki PKK'ya ait 11 hedef imha edildi
İsrail Akademisyen Cemil Tekeli'nin gözaltı süresini uzattı
İsrail, Akademisyen Cemil Tekeli'nin gözaltı süresini uzattı

Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli'nin gözaltı süresinin, 8 gün daha uzatıldığı bildirildi
Bakan Canikli Afrin'de kullanılan mühimmatın tamamı yerli
Bakan Canikli: Afrin'de kullanılan mühimmatın tamamı yerli

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz." dedi.
Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı
Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı

TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında alınan Burseya Dağı'na Türk ve ÖSO bayrakları açtı
Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde
Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde

Kardak krizinin 22'inci yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının devriye faaliyetleri gün boyu devam etti.

Haberler

Büyük şehirlerde trafik sorununa şirketlerden yeni ayar
Büyük şehirlerde trafik sorununa şirketlerden yeni ayar

Tatil bitti, trafik yoğunluğu başladı
Tatil bitti trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak
İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak

İskelede bile kilometrelerce kuyruk
İskelede bile kilometrelerce kuyruk

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik kilitlendi / VİDEO
İstanbul'da trafik kilitlendi VİDEO

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 