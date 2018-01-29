16:46, 29 Ocak 2018 Pazartesi

Fransa'da PYD/PKK yandaşlarından camiye saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da, PYD/PKK yandaşları, Bordeaux'da İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

Bordeaux'daki IGMG'ye bağlı cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye düzenlenen saldırının dün gece PYD/PKK tarafından yapıldığını ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığını söyledi.

Saldırıyı sabah fark ettiklerini ifade eden Durmuş, "Duvarın üzerinde 'PKK', 'YPG' yazılıydı. 'Tekrar geleceğiz' şeklinde yazılan bir tehdit mesajı vardı." dedi.

Durmuş, saldırıya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Camiye yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Özellikle vatandaşlarımızın provokasyonlara gelmemesi gerekiyor çünkü bizim aciz olduğumuz bir durum yok. Devletimiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor. Avrupa'da yaşayan Türk toplumu olarak sağ duyulu olmalıyız. Bizim buradan yapacağımız tek şey provokasyonlara gelmemek, bunlara prim vermemek ve sağduyu içerisinde bu topluma huzuru ve barışı getirmektir."

Durmuş, bu terör örgütü yandaşlarının, 2 yıl önce de Bordeaux'da bulunan bir başka camiye saldırdığını anımsattı.

Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları, daha önce de Almanya'da ve Hollanda'da birkaç camiye benzer saldırılar düzenlemişti.