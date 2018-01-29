17:03, 29 Ocak 2018 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ve İzzetbegovic'i kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi İzzetbegoviç ile bir araya geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Görüşme, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı olarak devam devam ediyor.

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