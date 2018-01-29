Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:49, 29 Ocak 2018 Pazartesi
Avrupa
Güncelleme: 18:28, 29 Ocak 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Almanya'da PKK yandaşları hükümetin basın toplantısını bastı
Almanya'da PKK yandaşları hükümetin basın toplantısını bastı
Foto: Arşiv

Terör örgütü PKK yandaşları, Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenlediği basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PKK yandaşları, Almanya'nın başkenti Berlin'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını basarak PKK lehine propaganda yaptı.

Basın toplantısı başlarken ellerinde, "Savaş burada başlıyor" ve "Silah ihracatını durdurun" yazılı siyah pankartlarla ve YPG'yi temsil eden bez parçası ile yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu salona giren 5 kişi, örgüt lehine sloganlar atarak Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erdirilmesini istedi.

"SİLAH SATIŞLARINA YENİ KURULACAK KOALİSYON HÜKÜMETİ KARAR VERECEK"

Basın toplantısını yöneten gazetecinin, "Sizlerden salonu terk etmenizi istiyorum" yönündeki uyarısı ve güvenlik görevlileri ile polise haber verildiğini söylemesi üzerine söz konusu kişiler salonu terk etti.

Olaydan sonra sürdürülen basın toplantısında federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü harekata ilişkin bir soru üzerine, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu sıkça dile getirdiğini belirtti. Seibert, Türkiye'ye gelecekte yapılacak olası silah satışları konusunda yeni kurulacak koalisyon hükümetinin karar vereceğini söyledi.

POLİS GELMEDEN RAHAT BİR ŞEKİLDE SALONU TERK ETTİLER

Öte yandan basın toplantısını basan örgüt yandaşlarının polis gelmeden önce rahat bir şekilde salonu terk etmeleri dikkati çekti.

Kapıda güvenlik görevlilerin olmasına karşın bu kişilerin basın toplantısının yapıldığı salona nasıl girdikleri konusunda bir açıklama yapılmadı. 



İlgili Konular pkk Almanya zeytin dalı harekatı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Filistin-İsrail barış sürecinde ABD tarafsızlığını yitirdi'
'Filistin-İsrail barış sürecinde ABD tarafsızlığını yitirdi'

Ürdün Meclis Başkanı Taravine, Filistin-İsrail arasındaki barış müzakerelerinde ara bulucu olan ABD'nin tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti.
Afganistan terör kıskacında
Afganistan terör kıskacında

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi de yaralandı
Almanya'da PKK yandaşları hükümetin basın toplantısını bastı
Almanya'da PKK yandaşları hükümetin basın toplantısını bastı

Terör örgütü PKK yandaşları, Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenlediği basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas, "İhracatımızın ABD'nin herhangi bir sınırlayıcı tedbirinden etkilenmesi durumunda AB, bu duruma hızlı ve uygun tepki göstermeye hazırdır" dedi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ın Irak ziyareti
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ın Irak ziyareti

IKBY Başbakanı Barzani'nin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul ettiği belirtildi
Karadağ'da silah fabrikasında patlama
Karadağ'da silah fabrikasında patlama

Mojkovac şehrindeki bir silah fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi ağır yaralandı
Fransa'da PYD PKK yandaşlarından camiye saldırı
Fransa'da PYD/PKK yandaşlarından camiye saldırı

Bordeaux'da IGMG'ye bağlı camiye PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi
Almanya'da okul öncesi çocuklara din öğretimi programı
Almanya'da okul öncesi çocuklara din öğretimi programı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Alfter-Witterschlick Camisi'nde başlatılan "Okul Öncesi Çocuklara Din Öğretimi" programı yoğun ilgi görüyor.
Hindistan'da bir kişi MR cihazına sıkışarak öldü
Hindistan'da bir kişi MR cihazına sıkışarak öldü

Hindistan'ın Mumbai şehrinde elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkıştı ve orada hayatını kaybetti.
quot Filistinli cesur kız quot Ahed'in yargılanması ertelendi
"Filistinli cesur kız" Ahed'in yargılanması ertelendi

"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed'in salı günü yapılması beklenen duruşması ailesinin talebi üzerine 6 Şubat'a ertelendi
Kosova meclisi hava kirliliği için toplanacak
Kosova meclisi hava kirliliği için toplanacak

Ulusal Kamu Sağlık Enstitüsü, Kosova özellikle de Priştine’de hava kirliliğinin alarm verici boyutta olduğunu bildirdi.
Aden'de çatışmalar yeniden başladı
Aden'de çatışmalar yeniden başladı

Siyasi Geçiş Konseyi'ne bağlı milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde Aden'in Hurmekser ve Krater ilçelerinde yeniden başladı. Çatışmaların halen devam ettiği kaydedildi.
ABD Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyor
ABD Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyor!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı
Kazakistan'da reel ücretler düşmeye devam ediyor
Kazakistan'da reel ücretler düşmeye devam ediyor

Kazakistan'da 2017 yılının ilk üç çeyreğinde ücretlerin ortalama düşüşü yaklaşık yüzde 2 oranında gerçekleşti
İşgal güçleri Filistinlilere ait iki binayı yıktı
İşgal güçleri Filistinlilere ait iki binayı yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilere ait inşaat halindeki iki binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.
Nil Nehri üzerindeki baraj yapımında müzakerelere devam
Nil Nehri üzerindeki baraj yapımında müzakerelere devam

Addis Ababa'da bir araya gelen Etiyopya, Mısır ve Sudanlı liderler, Hedasi Barajı'nın Nil Nehri üzerindeki olası etkilerine ilişkin yürütülen teknik müzakerelerin yeniden başlatılması kararı aldı

Haberler

Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi
Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı na destek gösterisi

Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipleri Birliği'ne dava
Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipleri Birliği'ne dava

Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı
Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı

Afrin'deki harekatta öldürülen terörist sayısı 597'ye yükseldi
Afrin'deki harekatta öldürülen terörist sayısı 597'ye yükseldi

Bakan Canikli: Afrin'de kullanılan mühimmatın tamamı yerli
Bakan Canikli Afrin'de kullanılan mühimmatın tamamı yerli

Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı
Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Afrin şehidi Uzman Çavuş Gümüş, son yolculuğuna uğurlandı
Afrin şehidi Uzman Çavuş Gümüş son yolculuğuna uğurlandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 