Güncelleme: 18:28, 29 Ocak 2018 Pazartesi

Almanya'da PKK yandaşları hükümetin basın toplantısını bastı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PKK yandaşları, Almanya'nın başkenti Berlin'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını basarak PKK lehine propaganda yaptı.

Basın toplantısı başlarken ellerinde, "Savaş burada başlıyor" ve "Silah ihracatını durdurun" yazılı siyah pankartlarla ve YPG'yi temsil eden bez parçası ile yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu salona giren 5 kişi, örgüt lehine sloganlar atarak Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erdirilmesini istedi.

"SİLAH SATIŞLARINA YENİ KURULACAK KOALİSYON HÜKÜMETİ KARAR VERECEK"

Basın toplantısını yöneten gazetecinin, "Sizlerden salonu terk etmenizi istiyorum" yönündeki uyarısı ve güvenlik görevlileri ile polise haber verildiğini söylemesi üzerine söz konusu kişiler salonu terk etti.

Olaydan sonra sürdürülen basın toplantısında federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü harekata ilişkin bir soru üzerine, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu sıkça dile getirdiğini belirtti. Seibert, Türkiye'ye gelecekte yapılacak olası silah satışları konusunda yeni kurulacak koalisyon hükümetinin karar vereceğini söyledi.

POLİS GELMEDEN RAHAT BİR ŞEKİLDE SALONU TERK ETTİLER

Öte yandan basın toplantısını basan örgüt yandaşlarının polis gelmeden önce rahat bir şekilde salonu terk etmeleri dikkati çekti.

Kapıda güvenlik görevlilerin olmasına karşın bu kişilerin basın toplantısının yapıldığı salona nasıl girdikleri konusunda bir açıklama yapılmadı.