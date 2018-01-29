Güncelleme: 19:15, 29 Ocak 2018 Pazartesi

15 ildeki FETÖ operasyonunda 24 asker gözaltında



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Giresun merkezli 15 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda bir kısmı muvazzaf 24 asker gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Giresun merkezli 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama çıkarılan bir kısmı muvazzaf 24 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldükleri öğrenildi.

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