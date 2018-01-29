Güncelleme: 19:44, 29 Ocak 2018 Pazartesi

'Filistin-İsrail barış sürecinde ABD tarafsızlığını yitirdi'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine, ABD'yi işaret ederek, Filistin-İsrail barış sürecindeki ara bulucunun tarafsızlığını kaybettiğini belirtti.

Ürdün'ün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, İspanya'nın Amman Büyükelçisiyle bir araya gelen Taravine görüşmede, ABD'nin Kudüs kararına değindi.

Bu kararın herkesi şaşırtan ve taraflı olduğunu ifade eden Taravine, "Filistin-İsrail barış süreci ara bulucusu tarafsızlığını kaybetti." dedi.

Taravine ayrıca, çözüm anahtarının Kudüs olduğunu vurgulayarak, "Çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kapsayan iki devletli çözüm çerçevesinde olmalı." diye konuştu.

Ürdün Meclis Başkanı, Filistin meselesi için kapsamlı bir çözümün bulunmaması durumunda bölgenin istikrarsızlık ve kargaşa içinde kalacağını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini, Tel Aviv'deki büyükelçiliğin de Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini belirtmişti.