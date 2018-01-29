Güncelleme: 19:55, 29 Ocak 2018 Pazartesi

AK Parti MYK toplandı





AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 19.15'te başladı.

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