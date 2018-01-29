Güncelleme: 21:33, 29 Ocak 2018 Pazartesi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri Türkiye'ye geliyor





Lübnan Başbakanı Hariri, Başbakan Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Hariri'nin ziyareti iki gün sürecek. Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

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