Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:48, 30 Ocak 2018 Salı
Avrupa Birliği
Güncelleme: 22:32, 29 Ocak 2018 Pazartesi

  • Paylaş
AB, geçiş sürecinde İngiltere'ye 'karar hakkı' tanımadı
AB, geçiş sürecinde İngiltere'ye 'karar hakkı' tanımadı

Brexit sonrası geçiş sürecinde İngiltere'de AB kuralları uygulanacak ancak İngiltere, AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında yer almayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin üyelikten ayrılmasının ardından iki yıla yakın sürecek geçiş sürecine ilişkin kuralları belirledi.

Brüksel’de yapılan ve 27 AB üyesinin ilgili bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi toplantısında "iki dakikada" onay verilen kurallardan en çok "Brexit sonrası geçiş sürecinde İngiltere'de AB kurallarının uygulanacak olması" dikkati çekiyor.

Bunun yanı sıra Londra yönetimi, söz konusu süreçte AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında herhangi bir şekilde yer almayacak.

Üzerinde uzlaşılan kurallar gereği İngiltere 2021'den önce AB'li ortaklarından izin almaksızın herhangi bir üçüncü tarafla ticari anlaşma da imzalayamayacak.

Toplantıda, AB üyesi ülkelerin bakanları, geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de sona ermesini kararlaştırdı.

Öte yandan, herhangi bir anlaşmazlıkta karar merci olacak AB Adalet Divanı'nın, Brexit destekçilerini rahatsız edeceği tahmin ediliyor. Çünkü Brexit yanlıları, AB adalet sisteminin İngiliz yargısının egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.

Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, önceki yıl haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. 



İlgili Konular brexit AB İngiltere
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
KKTC'de Demokrat Parti'den dörtlü koalisyon hükümetine destek
KKTC'de Demokrat Parti'den dörtlü koalisyon hükümetine destek

KKTC'de Demokrat Parti genel meclisi, dörtlü koalisyon hükümetine destek kararı aldı
Mısır'da Sisi'nin karşısına 'Sisi yanlısı' rakip
Mısır'da Sisi'nin karşısına 'Sisi yanlısı' rakip!

Mısır'da adaylık başvuru süresinin bitimine saatler kala Cumhurbaşkanı Sisi'nin karşısına "Sisi yanlısı" bir rakip çıktı
AB geçiş sürecinde İngiltere'ye 'karar hakkı' tanımadı
AB, geçiş sürecinde İngiltere'ye 'karar hakkı' tanımadı

Brexit sonrası geçiş sürecinde İngiltere'de AB kuralları uygulanacak ancak İngiltere, AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında yer almayacak
Filistin-İsrail barış sürecinde ABD tarafsızlığını yitirdi'
'Filistin-İsrail barış sürecinde ABD tarafsızlığını yitirdi'

Ürdün Meclis Başkanı Taravine, Filistin-İsrail arasındaki barış müzakerelerinde ara bulucu olan ABD'nin tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti.
Afganistan terör kıskacında
Afganistan terör kıskacında

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi de yaralandı
Almanya'da PKK yandaşları hükümetin basın toplantısını bastı
Almanya'da PKK yandaşları hükümetin basın toplantısını bastı

Terör örgütü PKK yandaşları, Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenlediği basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas, "İhracatımızın ABD'nin herhangi bir sınırlayıcı tedbirinden etkilenmesi durumunda AB, bu duruma hızlı ve uygun tepki göstermeye hazırdır" dedi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ın Irak ziyareti
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ın Irak ziyareti

IKBY Başbakanı Barzani'nin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul ettiği belirtildi
Karadağ'da silah fabrikasında patlama
Karadağ'da silah fabrikasında patlama

Mojkovac şehrindeki bir silah fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi ağır yaralandı
Fransa'da PYD PKK yandaşlarından camiye saldırı
Fransa'da PYD/PKK yandaşlarından camiye saldırı

Bordeaux'da IGMG'ye bağlı camiye PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi
Almanya'da okul öncesi çocuklara din öğretimi programı
Almanya'da okul öncesi çocuklara din öğretimi programı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Alfter-Witterschlick Camisi'nde başlatılan "Okul Öncesi Çocuklara Din Öğretimi" programı yoğun ilgi görüyor.
Hindistan'da bir kişi MR cihazına sıkışarak öldü
Hindistan'da bir kişi MR cihazına sıkışarak öldü

Hindistan'ın Mumbai şehrinde elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkıştı ve orada hayatını kaybetti.
quot Filistinli cesur kız quot Ahed'in yargılanması ertelendi
"Filistinli cesur kız" Ahed'in yargılanması ertelendi

"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed'in salı günü yapılması beklenen duruşması ailesinin talebi üzerine 6 Şubat'a ertelendi
Kosova meclisi hava kirliliği için toplanacak
Kosova meclisi hava kirliliği için toplanacak

Ulusal Kamu Sağlık Enstitüsü, Kosova özellikle de Priştine’de hava kirliliğinin alarm verici boyutta olduğunu bildirdi.
Aden'de çatışmalar yeniden başladı
Aden'de çatışmalar yeniden başladı

Siyasi Geçiş Konseyi'ne bağlı milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde Aden'in Hurmekser ve Krater ilçelerinde yeniden başladı. Çatışmaların halen devam ettiği kaydedildi.
ABD Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyor
ABD Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyor!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı

Haberler

Facebook Brexit'e Rus müdahalesini soruşturacak
Facebook Brexit'e Rus müdahalesini soruşturacak

Brexit'in İskoçya’ya maliyeti yıllık 12,7 milyar sterlin olabilir
Brexit'in İskoçya ya maliyeti yıllık 12 7 milyar sterlin olabilir

İngiltere’yi zor bir yıl bekliyor
İngiltere yi zor bir yıl bekliyor

Brexit müzakerelerinde yeni süreç | GRAFİK
Brexit müzakerelerinde yeni süreç GRAFİK

Brexit'te ikinci aşamaya geçildi
Brexit'te ikinci aşamaya geçildi

'Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçiliyor'
Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçiliyor'

AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı

Brexit müzakereleri 'para'ya takıldı
Brexit müzakereleri 'para'ya takıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 