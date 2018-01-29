Güncelleme: 02:50, 30 Ocak 2018 Salı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lılara ait hedefler imha edildi





Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedef imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

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