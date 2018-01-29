Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lılara ait hedefler imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedef imha edildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Piri'nin "PKK’nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
Zeytin Dalı Harekatı terör mevzileri, TSK'ya ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.
Lübnan Başbakanı Hariri, Başbakan Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısı, sona erdi.
Halep'in Azez ilçesi ile Şanlıurfa'daki Suriyeli sığınmacılar, TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi düzenlendi.
Giresun merkezli 15 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda bir kısmı muvazzaf 24 asker gözaltına alındı.
AB Bakanı Çelik, "Bugün ÖSO düşmanlığı yapan CHP, ÖSO düşmanlığının kimlere Suriye'de terör devletçiği kurdurmak için yapıldığını bilmiyor olamaz. CHP'nin ÖSO düşmanlığının artık 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, "amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle TTB Merkez Konseyinin görevine son verilmesi istemiyle dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi İzzetbegoviç ile bir araya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine doğru hareket etti
Ülke genelinde 22-29 Ocak'ta yürütülen operasyonlarda aralarında terör arananlar mavi listede yer alan ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesinin de bulunduğu 28 örgüt etkisiz hale getirildi
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. güne girildi. TSK tarafından yapılan açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" ifadelerine yer verildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki PKK'ya ait 11 hedef imha edildi