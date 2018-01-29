Güncelleme: 01:15, 30 Ocak 2018 Salı

Mısır'da Sisi'nin karşısına 'Sisi yanlısı' rakip!





Mısır'da adaylık başvuru süresinin bitimine saatler kala Cumhurbaşkanı Sisi'nin karşısına "Sisi yanlısı" bir rakip çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuru süresinin bitimine saatler kala Yarın Partisi (liberal) Genel Başkanı Musa Mustafa Musa adaylık müracaatında bulundu. Mısır'ın devlet gazetelerinden "Ahram"ın haberine göre, Yarın Partisi Genel Başkanı Musa, Milli Seçim Kurulu'na (MSK) adaylık başvurusunda bulundu. Musa'nın müracaatının MSK tarafından kabul edildiği belirtildi. Öte yandan MSK'dan yapılan açıklamada da "adayların müracaat kabul işlemlerinin bugün sona erdiği ve 31 Ocak Çarşamba günü adayların kamuoyuna duyurulacağı" kaydedildi. Resmi Facebook sayfasında 23 Ocak tarihli paylaşımında "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi desteklediğini" duyuran Musa'nın, başvuru süresinin bitimine saatler kala yaptığı adaylık müracaatının kabul edilmesi dikkati çekti. LİBERAL EĞİLİMLİ "YARIN PARTİSİ" Yarın Partisi, 2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüsnü Mübarek'in karşısında rakip olan liberal lider Eymen Nur tarafından 2004 yılında kuruldu. Eylül 2005'te Eymen Nur ile yardımcısı Musa Mustafa Musa arasında yaşanan görüş ayrılığı sonrasında Mısır Partiler Kurulu'nun parti başkanı olarak Musa'yı tanımasının ardından Nur "Devrimin Yarını" adında yeni bir parti kurmuştu. Sisi'nin ilk turda kazanması bekleniyor Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için yurt dışında yaşayan seçmenler 16-17-18 Mart, ülkedeki seçmenler ise 26- 27-28 Mart 2018 tarihlerinde sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sisi'nin ilk turda kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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