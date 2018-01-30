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08:47, 30 Ocak 2018 Salı
Kıbrıs
Güncelleme: 02:20, 30 Ocak 2018 Salı

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KKTC'de Demokrat Parti'den dörtlü koalisyon hükümetine destek
KKTC'de Demokrat Parti'den dörtlü koalisyon hükümetine destek

KKTC'de Demokrat Parti genel meclisi, dörtlü koalisyon hükümetine destek kararı aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından 3 milletvekili çıkaran Demokrat Parti (DP), dörtlü koalisyon hükümetine destek verme kararı aldı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, parti meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti meclisinin, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP'nin bulunduğu dörtlü koalisyon hükümetine destek verilmesini kabul ettiğini belirtti.

Denktaş, kararın 15’e karşı 67 oyla alındığını ifade etti.

"TOPLUMSAL BİRLİK VE BERABERLİKTEN YANA OLDUK"

Yeni kurulacak koalisyon hükümetinin "icra hükümeti" olacağını vurgulayan Denktaş, "Toplumsal birlik ve beraberlikten yana olduk. Bir tarafta daha fazla bakanlık ve imkan vardı ama özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik bir rejimin yeniden yükseltilmesini seçtik." diye konuştu.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 24 Ocak'ta hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün'e vermişti. Anayasaya göre, hükümeti kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı.



İlgili Konular KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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