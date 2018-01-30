KKTC'de Demokrat Parti'den dörtlü koalisyon hükümetine destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından 3 milletvekili çıkaran Demokrat Parti (DP), dörtlü koalisyon hükümetine destek verme kararı aldı.
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, parti meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti meclisinin, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP'nin bulunduğu dörtlü koalisyon hükümetine destek verilmesini kabul ettiğini belirtti.
Denktaş, kararın 15’e karşı 67 oyla alındığını ifade etti.
Yeni kurulacak koalisyon hükümetinin "icra hükümeti" olacağını vurgulayan Denktaş, "Toplumsal birlik ve beraberlikten yana olduk. Bir tarafta daha fazla bakanlık ve imkan vardı ama özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik bir rejimin yeniden yükseltilmesini seçtik." diye konuştu.
KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 24 Ocak'ta hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün'e vermişti. Anayasaya göre, hükümeti kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor.
Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı.
KKTC'de Demokrat Parti genel meclisi, dörtlü koalisyon hükümetine destek kararı aldı
Mısır'da adaylık başvuru süresinin bitimine saatler kala Cumhurbaşkanı Sisi'nin karşısına "Sisi yanlısı" bir rakip çıktı
Brexit sonrası geçiş sürecinde İngiltere'de AB kuralları uygulanacak ancak İngiltere, AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında yer almayacak
Ürdün Meclis Başkanı Taravine, Filistin-İsrail arasındaki barış müzakerelerinde ara bulucu olan ABD'nin tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti.
Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi de yaralandı
Terör örgütü PKK yandaşları, Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenlediği basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı
AB Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas, "İhracatımızın ABD'nin herhangi bir sınırlayıcı tedbirinden etkilenmesi durumunda AB, bu duruma hızlı ve uygun tepki göstermeye hazırdır" dedi
IKBY Başbakanı Barzani'nin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul ettiği belirtildi
Mojkovac şehrindeki bir silah fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi ağır yaralandı
Bordeaux'da IGMG'ye bağlı camiye PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Alfter-Witterschlick Camisi'nde başlatılan "Okul Öncesi Çocuklara Din Öğretimi" programı yoğun ilgi görüyor.
Hindistan'ın Mumbai şehrinde elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkıştı ve orada hayatını kaybetti.
"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed'in salı günü yapılması beklenen duruşması ailesinin talebi üzerine 6 Şubat'a ertelendi
Ulusal Kamu Sağlık Enstitüsü, Kosova özellikle de Priştine’de hava kirliliğinin alarm verici boyutta olduğunu bildirdi.
Siyasi Geçiş Konseyi'ne bağlı milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde Aden'in Hurmekser ve Krater ilçelerinde yeniden başladı. Çatışmaların halen devam ettiği kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı