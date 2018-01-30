13:03, 30 Ocak 2018 Salı

Özbekistan eski İçişleri Bakanı tutuklandı





Özbek lider Şevket Mirziyayev’ın ihanetle suçlamasının ardından eski içişleri bakanı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan eski İçişleri Bakanı Adham Ahmedbaev 26 Ocakta polis özel harekat grubu tarafından tutuklandı. Centralasian.org sayfasının haberine göre, eski bakan şu anda İçişleri Bakanlığı gözaltı merkezinde sorgulanıyor. 52 yaşındaki eski bakanın tutuklaması Özbek lider Şevket Mirziyayev’ın onu ihanetle suçlamasından bir ay sonra gerçekleşti. Adham Ahmedbaev Aralık 2013'ten Ocak 2017'ye kadar Özbekistan İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.





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