Güney Kıbrıs'taki seçim sonuçları Kıbrıs sorunu için umut verici

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yeni liderin belirlenmesinde ilk turda sandıklarda hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle gözler ikinci tura çevrilirken, sonuçların Kıbrıs müzakerelerinin yeniden canlandırılması için olumlu olduğu belirtiliyor.
Rum kesiminde, 4 Şubat'ta yapılacak ikinci turda, en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı mevcut lider Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) adayı Stavros Malas yarışacak.
İlk turda seçimi, mali kriz sırasında liderlik koltuğuna oturmasının ardından 5 yıllık döneminde ekonomik iyileşmenin mimarı olarak görülen Anastasiadis, yüzde 35,5 oy oranıyla, beklentileri aşarak oyların yüzde 30,3'ünü kazanan Malas'ın önünde tamamladı.
Annan Planı'na 2004'te "hayır" diyen eski lider Tassos Papdopoulos'un oğlu Nikolas Papadopoulos ise yüzde 25,7'de kalarak seçimi üçüncü sırada tamamlayıp saf dışı kaldı. Papadopoulos seçim kampanyasında Kıbrıs müzakerelerinde Anastasiadis'i fazla taviz vermekle suçlayarak federasyona dayalı bir çözüme karşı olduğunu açıklamıştı.
Öte yandan, ilk turda seçmenin yüzde 28,6'sı sandığa gitmedi. Bu noktada seçimde Anastasiadis'a 137 bin kişi oy verirken, hiç oy kullanmayanların sayısı 155 bin oldu. Böylece, ilk kez bir seçimde oy kullanmayan seçmen sayısı, seçimi önde bitiren adayın oy sayısından fazla çıktı. Bu da oyunu kullanmayan seçmenin ikinci turda sandık başına gitmesinin seçim sonuçlarını ciddi oranda değiştirebileceği yorumlarına neden oldu.
Seçim sonrası yapılan değerlendirmelerde hem Anastasiadis'in hem de Malas'ın Kıbrıs meselesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyona dayalı bir çözümü destekliyor olmasına işaret edilerek, Rumların tercihinin Kıbrıs sorununun çözümü için umut verici olduğu belirtiliyor.
Rum kesiminin önde gelen gazetelerinden Politis'in Yayın Direktörü Dionisis Dionisiou, yaptığı değerlendirmede, seçimde Kıbrıs meselesine ilişkin umut verici bir sonuç çıktığını belirterek, "En azından şunu görüyoruz ki halk Malas veya Anastasiadis'e bir sonuca ulaşmaları için müzakerelerde aynı sürece devam etme şansını tanıdılar. İnsanlar buna karar verdi. Kıbrıslı Rumların yüzde 65'i, iki adaya da Kıbrıs müzakerelerine devam etme hakkı verdi. Bu çok net bir mesaj." ifadelerini kullandı.
Seçimin en ilgi çekici sonucunu ise önde gelen adaylardan Papadopoulos'un kaybetmesinin oluşturduğunu ifade eden Dionisiou, "O, bu seçimi Kıbrıs meselesinde bir referanduma dönüştürmek istedi ancak başarısız oldu. Halkın cevabı hayırdı. Halk, 'Bu dediğini istemiyoruz. Kıbrıs meselesinde müzakerelerin temelinin değişmesine karşıyız' dedi." şeklinde konuştu.
Dionisiou, ekonominin resesyondan çıkarak büyümeye geçmesinin Anastasiadis'in avantajına olduğunu dile getirerek, "Zayıf noktası ise Kıbrıs müzakereleri sebebiyle Crans-Montana'da hayal kırıklığına uğrattığı yüzde 5-6'lık kesimin yeniden oyunu kazanmak zorunda olması." değerlendirmesinde bulundu.
Anastasiadis'in 2013 seçimlerine göre 70 bin daha az oy alsa da bu seçimde de birinci geldiğine işaret eden Dionisiou, ikinci turda seçimi, lideri ilk turda sandığa gitmeyen veya adayları saf dışı kalan seçmenlerin belirleyeceğini anlattı.
Dionisiou ayrıca, Anastasiadis'i Crans-Montana'da tarihi bir fırsatı kaçırmakla suçlayan Malas'ın ise Kıbrıs meselesinde baştan beri tutarlı ve birleşme yanlısı bir politika izleyerek oy oranında beklenenin üzerinde bir artış sağladığını öne sürdü.
Kıbrıs'ta çözüme karşı aşırı sağ ELAM'ın oylarındaki artışı değerlendiren Dionisiou, "ELAM popülist politikalar güderek ekonomik krizden faydalanıyor. İşsize, fakirlere yardım dağıtarak oy kazanıyor. Ben açıkçası bu oranın yüzde 10'lara ulaşmasını bekliyordum ama şimdi iyi ki ekonomik büyüme söz konusu. Oy yüzdeleri çok yüksek değil." ifadelerini kullandı.
Diş teknisyenliği yapan 42 yaşındaki Stavros Papadakis, seçimlerin en önemli göstergesinin Kıbrıs meselesi olduğunu belirterek, "En önemli gösterge, insanların çoğunluğunun hala Kıbrıs meselesinde çözüme inanıyor görünmesi çünkü iki aday da Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda devam edecek müzakereleri savunuyor. Bence bu olumlu bir adım. Bu, müzakereleri canlı tutabilecek bir mesaj." dedi.
Malas'ın oy oranının büyük bir sürpriz olduğuna işaret eden Papadakis, "Anastasiadis bugün, dün olduğu kadar favori değil. Düne kadar birçok insan onu seçimin kesin galibi olarak görüyordu ama şimdi hala favori olsa da garanti kazanan olduğunu düşünmüyor." diye konuştu.
Papadakis, ekonominin yavaş da olsa ilerlediğini kaydederek, "Kimsenin kendini güvende hissettiğini söyleyemem ama Anastasiadis yine de büyük bir orana sahip. Sanırım bu da birçok insanın gidişattan memnun olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.
Seçime gitmeyen pek çok tanıdığı kişi olduğunu aktaran Papadakis, "Bence genel olarak siyasilerle ilgili bir hayal kırıklığına sahipler. Birçok kişi oy kullanınca bir şeylerin değişeceğine inanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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