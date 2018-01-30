Afrin'deki harekatın 11. gününde 23 nokta daha PYD/PKK'dan kurtarıldı

TSK ve ÖSO'nun, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köylerini PYD/PKK'dan arındırdığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lıarı etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını örgüt üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.
Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."
Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı düzenlendi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçaklarınca bombalanırken, Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor.
PYD/PKK'ya ait hedeflerden dumanlar yükselirken, top sesleri Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.
Öte yandan, sınır hattında askeri hareketlilik de görüldü.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlanırken, bölgede oluşturulan mevzilerde milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan askerler de elleri tetikte bekliyor.
TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin civarındaki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı.
Çatışmaların ardından Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri PYD/PKK'dan ele geçirildi.
Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından örgütün belde üzerindeki etkisi kırıldı.
Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 17'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'ü stratejik tepe olmak üzere 23 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.
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