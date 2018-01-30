Güncelleme: 13:45, 30 Ocak 2018 Salı

Erbil Başkonsolosu'ndan IKBY'ye 'Afrin' bilgilendirmesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa'yı ziyaret ederek, Afrin operasyonu hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere konuşan Karaçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı'na" dair bilgilendirme yapmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Karaçay, şunları kaydetti:

"Türkiye şu anda çok sayıda terör örgütüyle mücadele etmektedir. PKK, PYD, YPG ve DEAŞ, bunların hepsi ile şu anda mücadele ediliyor. Bu terör örgütlerinin hepsi Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı tehdittir. Bunlarla mücadele etmek için güçlü bir kararlığımız var. Zeytin Dalı'nın amacı sınırlarımızı teröristlerden temizlemektir."

Zeytin Dalı Harekatı'nın Kürtlere yönelik olmadığını vurgulayan Karaçay, "Bu operasyonun amacı teröristlerle mücadeledir, terör örgütlerine karşıdır. Sivillere yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir, her türlü önlem alınmaktadır." dedi.

Karaçay, medyada geçmişte farklı olaylarda ve yerlerde çekilmiş görüntü ve fotoğraflarla manipülasyon yapılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Bu fotoğrafların doğru olmadığı kanıtlandı, şimdiye kadar hiçbir sivile zarar verilmedi. Sivillere zarar verildiğine dair haberlerin hepsi yalandır." ifadelerini kullandı.