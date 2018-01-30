Özgürgün, aldığı hükümeti kurma görevini Akıncı'ya iade etti

UHİM, "2017 Dünya hak ihlalleri raporu"nu açıkladı

UHIM Genel Başkan Küçük, "Kamu kurumları ve bağımsız sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan tüm araştırmalar, ABD ve Avrupa’da Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddetin arttığını gösteriyor. Bütün bu veriler Batı’nın hamisi olduğunu iddia ettiği değerlerle çeliştiğini ortaya koyuyor" dedi