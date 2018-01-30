PYD/PKK'dan roketli saldırı

Davutoğlu'ndan Afrin Harekatı açıklaması

Davutoğlu, Erdoğan ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Hem iki dava arkadaşı olarak, hem de devlet adamları olarak böyle kritik süreçlerde konuşmamızdan, görüşmemizden, istişare etmemizden daha doğal bir şey olmaz" dedi