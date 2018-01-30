Myanmar'da Kaçin isyancılarına hava saldırısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde, etnik isyancılara yönelik hava saldırılarında hafta sonundan bu yana 5 sivilin öldüğü ileri sürüldü.
Kaçin eyaletinden bir grup aktivist ve bir milletvekili, hükümetin, ülkenin kuzeyindeki etnik Kaçin isyancılarına yönelik düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanda 5 sivilin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin yaralandığını iddia etti.
Kaçin eyaleti milletvekili La Seng, aralarında sivillerin de olduğu yaralıların Tanai bölgesinde bir hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Saldırı nedeniyle 3 binden fazla sivilin, madencinin ve ailelerinin bölgede mahsur kaldığı kaydedildi.
Yerel dini lider Je Di, madencilerin güvenli yerlere kaçmasının askeri kontrol noktalarında engellendiğini söyledi.
Yerel sivil toplum kuruluşları (STK), kuzey ordu komutanıyla mahsur kalan sivillerin kurtarılmaları için görüştüklerini ifade etti.
Merkezi Kaçin eyaletinde bulunan Barış Görüşmeleri Oluşturma Grubu adlı STK'dan Gum Ja, "Ordu komutanı, gidip mahsur kalan kişilerin kurtarılması için bize söz vermedi. Ordunun bunu ilk yapışı değil. Sivillerin hayatını önemsemiyorlar." diye konuştu.
Myanmar'daki etnik silahlı gruplar, ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana orduyla çatışıyor. Çatışmalar daha çok kuzeydeki Kaçin, kuzeydoğudaki Şan ve batıdaki Arakan eyaletlerini etkiliyor.
Etnik gruplar, özerkliğin referanduma götürülebileceği bir federal anayasa istiyor. Myanmar'ın 1947'deki Panglong Barış Konferansı'ndan sonra oluşturulan federal anayasası, 1962'deki askeri darbeyle yürürlükten kaldırılmıştı.
Myanmar'da ordu güçleri ülkenin kuzeybatısındaki eyalette silahlı gruplarla mücadele bahanesiyle işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.
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