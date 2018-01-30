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TSK'dan Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı
TSK'dan Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi.

TSK, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı. 

TSK'nın, halka PKK/PYD ve DEAŞ örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye "Besmele" ile başlandı.

"Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere." 



İlgili Konular afrin harekatı
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