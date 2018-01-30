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TİKA, Sevakin Adası'nda çalışmalara başladı
TİKA, Sevakin Adası'nda çalışmalara başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restore edilmesini istediği Sudan'daki tarihi Sevakin Adası'nda etüd çalışmalarına başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında gerçekleştirdiği Sudan ziyareti kapsamında restore edilmesini istediği Sevakin Adası'nda ilk çalışmalar başladı.

Adada çalışmalarını sürdüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) teknik ekibinden alınan bilgiye göre, aralarında zemin sondajı, şehir planlama, jeoloji ve jeofizik etüd, harita, mimar ve restorasyon alanlarında 30 uzman, Sevakin Adası'nda ilk etüd çalışmalarına başladı.

TİKA teknik ekibinin çalışmalarında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, adanın tarihi, kültürel geçmişine ait bilgilerle aslına uygun olarak restorasyonunun tamamlanması, Sudan ve Türkiye'nin ortak projeleriyle Sevakin'in kültür turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

KIZILDENİZ VE HİCAZ'IN GÜVENLİĞİ SEVAKİN'DEN SAĞLANIYORDU

Sudan'ın kuzeyinde yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanıydı.

Osmanlı döneminde ise denizden gelebilecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi.

Sudan ziyaretinde Port Sudan'dan Sevakin Adası'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA'nın restore ettiği Hanefi Camisi'nde namaz kılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı'nın toprağı olan Sevakin Ada'sının tarihi önemine vurgu yaparak, "Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz." demişti.

 



İlgili Konular TİKA Sevakin Adası
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