16:54, 30 Ocak 2018 Salı

Hollanda'da 6 bin yıllık bebek kemikleri bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arkeoloji mirasının korunması ve kültür tarihi faaliyetlerini yürüten araştırma ve danışma bürosu Raap tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen genç bir kadın iskeletinin kollarında kemik parçaları bulunduğu belirtildi.

Genç kadının sol kolunun düz, sağ kolunun eğik durmasının dikkati çekmesi üzerine yaklaşık bir yıl detaylı inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, sonuçta kadının kollarındaki köprücük kemiği parçaları, kafatası, uyluk kemiği, dişler ve çenenin, 0-6 aylık bir bebeğe ait olduğunun tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, toprak altında çok çabuk çürüdüğü için arkeologların genelde çocuklara ait kemik parçaları bulamadıkları vurgulanarak, 6 bin yıllık bebek kemiklerinin eşsiz bir buluş olduğu savunuldu.