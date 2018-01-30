Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:52, 30 Ocak 2018 Salı
Ortadoğu
17:10, 30 Ocak 2018 Salı

  • Paylaş
İranlı muhalif lider Kerrubi'den Hamaney'e mektup
İranlı muhalif lider Kerrubi'den Hamaney'e mektup

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Kerrubi, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubunda, emniyet güçlerinin ülkenin siyasi ve ekonomik işlerinden el çekmesi gerektiğini belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubunda, Devrim Muhafızları ve Besiç (gönüllü milis) güçlerinin ülkenin siyasi ve ekonomik işlerinden el çekmesi gerektiğini söyledi.

Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "sahamnews" haber sitesinde yayımlanan mektupta Kerrubi Hamaney'i eleştirdi.

Hamaney'in ülke liderliğine gelmesiyle devrim kadrolarının önemli bir kısmının ülke yönetiminden uzaklaştırıldığını öne süren Kerrubi, yönetim kadrolarının halkın talepleri ve seçimi doğrultusunda değil, uzmanlar meclisi gibi kurumlar tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

Siyasi ve ekonomik olarak kötü gidişatın Hamaney'in Devrim Muhafızları ve Besiç güçlerine verdiği imtiyazlardan kaynaklandığını savunan Kerrubi, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa ve İmam Humeyni'nin görüşlerinin aksine sizin liderlik döneminizde Devrim Muhafızları ve Besiç siyasi ve ekonomik faaliyetlere girişmiştir. Bu durumun ne büyük facialara sebep olduğu bu günlerde apaçık ortadadır."

Çeşitli dönemlerde seçimlere dahi müdahale eden emniyet güçlerinin yolsuzluklar yaptığına değinen Kerrubi, Devrim Muhafızları ve Besiç'in siyaset ve ekonomiye müdahalelerine itiraz etmesinin kendisine pahalıya mal olduğunu belirtti.

Kerrubi, ülkenin selamet ve geleceği için güvenlik güçleri ve derin bürokrasinin yönetimden el çektirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkede birtakım reformların yapılmasının zorunluluğunu kaydetti.

MEHDİ KERRUBİ KİMDİR?

İran meclisinde 4 dönem milletvekilliği yapan Kerrubi (80), 3'üncü ve 6'ncı dönemlerde İran Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. İran devletinin çeşitli kademelerinde görev yapan Kerrubi, reformistlerin talebi üzerine 2005 ve 2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu.

Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı ilan edilen 2009 yılı seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle başlayan sokak gösterileri ve çıkan olaylardan sorumlu olduğu iddia edilen Kerrubi, diğer muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve Zehra Rahneverd'le eş zamanlı olarak, 18 Şubat 2011'den bu yana mahkemeye çıkarılmadan ev hapsinde tutuluyor.



İlgili Konular Mehdi Kerrubi İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Kenya'da muhalefet lideri Odinga kendisini quot halkın başkanı quot ilan
Kenya'da muhalefet lideri Odinga, kendisini "halkın başkanı" ilan etti

Kenya'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonucunu tanımayan muhalefet lideri Raila Odinga, düzenlediği törende kendisini "halkın başkanı" olarak ilan ederek, taraftarlarına Kenyatta'yı başkan olarak tanımamaları çağrısı yaptı
Poroşenko dan Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür
Poroşenko’dan Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri ve üst düzey iş adamları için yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür etti
Suudi Arabistan'da gözaltındaki 381 kişiden 325'i serbest bırakıldı
Suudi Arabistan'da gözaltındaki 381 kişiden 325'i serbest bırakıldı

Suudi Arabistan Başsavcılığı yolsuzluk soruşturmalarıyla gözaltına alınan 381 kişiden 325'inin serbest bırakıldığını duyurdu
Hamas yöneticilerinden İmad Alemi son yolculuğuna uğurlandı
Hamas yöneticilerinden İmad Alemi son yolculuğuna uğurlandı

Başından aldığı yara nedeniyle bu sabah hayatını kaybeden Hamas yöneticilerinden Alemi, Gazze'de çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreniyle uğurlandı
KKTC'de hükümeti kurma görevi Tufan Erhürman'a verildi
KKTC'de hükümeti kurma görevi Tufan Erhürman'a verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümeti kurma görevini, sandıktan ikinci parti çıkan CTP Genel Başkanı Erhürman'a verdi
Hindistan'da erkek çocuk tercihi nüfusun dengesini bozdu
Hindistan'da erkek çocuk tercihi nüfusun dengesini bozdu

Hindistan Hükümetince yapılan araştırma, ailelerin erkek çocuğu tercihi nedeniyle ülkedeki kız çocuğu nüfusunun beklenenden 63 milyondan daha az olduğunu ortaya koydu
İranlı muhalif lider Kerrubi'den Hamaney'e mektup
İranlı muhalif lider Kerrubi'den Hamaney'e mektup

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Kerrubi, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubunda, emniyet güçlerinin ülkenin siyasi ve ekonomik işlerinden el çekmesi gerektiğini belirtti
ABD Hazinesi Putin'e yakın isimleri fişledi
ABD Hazinesi, Putin'e yakın isimleri fişledi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen 200'ü aşkın üst düzey kamu yetkilisi ve iş adamını içeren bir liste yayımladı
Belçika eski istihbarat başkanı için YPG'ye destek iddiası
Belçika eski istihbarat başkanı için YPG'ye destek iddiası

Testelmans'ın geçen yıl "Adiv" başkanlığından istifasında, YPG'ye bilgi karşılığı eğitim ve muharebe kıyafeti sağlamasının etkili olduğu iddia edildi
Hollanda'da istihdam büroları ayrımcılık yapıyor
Hollanda'da istihdam büroları ayrımcılık yapıyor

Hollanda'da istihdam bürolarının yarısının, yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığı bildirildi.
Myanmar'da Kaçin isyancılarına hava saldırısı
Myanmar'da Kaçin isyancılarına hava saldırısı

Kaçin isyancılarına yönelik hava saldırılarında 5 sivilin öldüğü iddia edildi
Etiyopya'da yerinden olanların sayısı 1 milyona ulaştı
Etiyopya'da yerinden olanların sayısı 1 milyona ulaştı

Etiyopya'nın Oromiya ve Somali eyaleti sınırında yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı 1 milyona ulaştı.
Özgürgün aldığı hükümeti kurma görevini Akıncı'ya iade etti
Özgürgün, aldığı hükümeti kurma görevini Akıncı'ya iade etti

KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, 24 Ocak'ta aldığı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Akıncı'ya geri verdi
İdlib'de pazar yerine iki günde ikinci saldırı 7 ölü 18
İdlib'de pazar yerine iki günde ikinci saldırı: 7 ölü, 18 yaralı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.
UHİM quot 2017 Dünya hak ihlalleri raporu quot nu açıkladı
UHİM, "2017 Dünya hak ihlalleri raporu"nu açıkladı

UHIM Genel Başkan Küçük, "Kamu kurumları ve bağımsız sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan tüm araştırmalar, ABD ve Avrupa’da Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddetin arttığını gösteriyor. Bütün bu veriler Batı’nın hamisi olduğunu iddia ettiği değerlerle çeliştiğini ortaya koyuyor" dedi
Rusya ABD'nin Kremlin Raporu 'düşmanca'
Rusya: ABD'nin Kremlin Raporu 'düşmanca'

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD tarafından yayınlanan “Kremlin Raporu”nu eleştirerek, “Raporda yer alan tüm şahıslar, Washington tarafından düşman olarak ilan edilmiştir.” dedi

Haberler

Hasan Ruhani resmen göreve başladı
Hasan Ruhani resmen göreve başladı

Ruhani'ye 'Hamaney'le zıtlaşma' uyarısı
Ruhani'ye 'Hamaney'le zıtlaşma' uyarısı

Hamaney: Yaptırımlar kağıt üzerinde kalktı
Hamaney Yaptırımlar kağıt üzerinde kalktı

Hamaney'den O.Doğu'daki savaşlara siyasi yorum
Hamaney'den O Doğu'daki savaşlara siyasi yorum

İran: Suriyeli muhaliflere silah verilmesin
İran Suriyeli muhaliflere silah verilmesin

Hava kirliliği Paris’i alarma geçirdi
Hava kirliliği Paris i alarma geçirdi

İran'da muhalif lider Kerrubi'nin oğluna "hapis cezası"
İran'da muhalif lider Kerrubi'nin oğluna quot hapis cezası quot

Ev hapsindeki İranlı muhalif yargılanmak istiyor
Ev hapsindeki İranlı muhalif yargılanmak istiyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 