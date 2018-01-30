Hindistan'da erkek çocuk tercihi nüfusun dengesini bozdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da ailelerin erkek çocuk tercihi ülkedeki kız erkek nüfusunun dengesini bozarken, kadın nüfusunun giderek azaldığı belirlendi.
Hükümet tarafından yapılan yıllık ekonomik araştırmada, ülkede kız çocuğu nüfusunun beklenen sayıdan 63 milyondan daha az olduğu ortaya çıktı.
Araştırmada, kız çocuğu nüfusundaki azalmanın başlıca nedenlerinin erkek çocuğu isteyen ailelerin kız bebeklerini doğumdan önce kürtaj yoluyla aldırması ve erkek çocuklarına kızlara oranla daha iyi beslenme ve sağlık imkanlarından sunması olarak gösterildi.
Araştırmada, kız çocuklarına erkeklere göre daha az eğitim aldığı, beslenme ve sağlık imkanlarından ise daha az yararlandığı belirtiliyor.
UNICEF'in raporuna göre, Hindistan'daki kız çocuk ölüm oranının erkek çocuklara göre yüzde 17 daha fazla olduğu yer alıyor.
Hindistan Kadın ve Çocuk gelişimi Bakanı Maneka Gandhi, Hindistan'da her gün 2 bin kız çocuğun cinsiyet ayrımı nedeniyle kürtaj edildiğini söylemişti.
Hindistan'da erkek çocuk dünyaya getirmek aileler için gurur verici bir durum olarak görülürken, kız çocuğuna sahip olmak "utanç verici" hatta yasa dönüşebiliyor.
Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan aileler kız çocuğunu yük olarak görüyor. Hint geleneklerine göre, düğün masrafları kızın ailesi tarafından karşılanıyor.
Araştırmada ayrıca birçok kadının aileleri ve özellikle kayın valideleri tarafından erkek çocuk doğurması için baskıya maruz kaldığı ifade ediliyor.
Araştırmayı yapan Arvind Subramanian, cinsiyet ayrımcılığı sorununun bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, "Hindistan erkek çocuk tercihi ile yüzleşmeli." ifadesini kullandı.
Hindistan'da doğum öncesi bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesi yasalara aykırı ancak bu yasağa çok az hastanenin uyduğu dile getiriliyor.
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