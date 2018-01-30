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20:53, 30 Ocak 2018 Salı
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Güncelleme: 18:14, 30 Ocak 2018 Salı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖSO için Kuva-yi Milliye benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖSO için Kuva-yi Milliye benzetmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Suriye Ordusu, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, hedefinde ise CHP vardı. 

CHP'den gelen ÖSO açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Ana muhalefet ekibinin sıra ÖSO'ya gelince bir anda nevirleri dönüyor. Dünyada hiçbir devletin hiçbir istihbarat kurumunun bulamadığı gerçeği keşfetmişler. ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya terör örgütü demeleri bizi şaşırtmaz ama bazılarının kafasını karıştırır" dedi.

'ÖSO'nun terör örgütü olmadığını, vatanlarını savunan her etnik kökenden insanın bulunduğu milli bir yapı olduğunu' söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"BU YAKIŞTIRMAYI YAPMAK.."

"Benim Mehmedim ile orada bu özgürlük savaşını, kendi topraklarını koruma savaşını yürütenlere böyle bir yakıştırmayı yapmanın ne kadar alçakça olduğunu görmek lazım. Tamamı Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl fedakarca çarpıştığının yakından takipçisiyiz, şahidiyiz. Bu operasyonda ÖSO, şu ana kadar 614 şehit verdi, 2 binin üzerinde gazisi vardır. ÖSO, Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar 16 şehit, 100'e yakın gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca orada da sürdürüyor. 

Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin, Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasıyla askerlik şubelerine akın edip, bölgeye gitmek için başvurduklarını da biliyoruz. Çatışma bölgelerinde görev yapmaya, elini, kolunu sallayarak gitmek mümkün değil. Bunun için eğitim, teçhizat, lojistik, planlama lazım. Tıpkı kendi vatandaşlarımız gibi Suriyeli kardeşlerimizin de askerlik şubelerine yaptıkları başvuruları, bir kararlılık ifadesi olarak görüyor, hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle bizim de Mehmetçiğimiz olarak şehitlerimiz var. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik ama kahir ekseriyetiyle ÖSO'nun şehitleri var. 

Toplamda şu anda 646 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda Burseya Dağı, tepesi düştü. Şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da inşallah Mehmetçiğimiz ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip, organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yı Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Bu böyle bilinmeli."

"ÖSO'NUN TÜRK ASKERLERİYLE YAN YANA ÇARPIŞMASI TÜRK ASKERLERİYLE ÇARPIŞMASI İFTİHAR EDİLECEK BİR GÖRÜNTÜ "

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), kahraman Türk askerleriyle yan yana çarpışmasının utanılacak değil, iftihar edilecek bir görüntü olduğunu söyledi. 

Her sivil oluşum gibi ÖSO'da da yanlış yapanlar olursa bunun kendi içerisinde muhasebesini yaparak temizleyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Biz, bugüne kadar herhangi bir yanlışlarını görmediğimiz gibi hataları da olabilir ama Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelelerinde yanlarında olmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki tüm cephelerinde Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Kanal seferinde, Medine ve Kudüs savunmalarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan yüzlerce Halepli, İdlibli, Hamalı, Humuslu, Şamlı bulunduğunu vurgulayan Erdoğan,"Sadece Çanakkale Savaşı'nda bugünkü Suriye, Lübnan, Filistin hattından gelen bin civarında şehidimiz var. Bu kardeşlerimizin şimdi bizim desteklerimize ihtiyacı varsa onlarla birlikte omuz omuza cephede olmamız bizim tarihi görevimizdir." dedi. 

Erdoğan, ÖSO'ya "terörist" diyerek, DEAŞ ile aynı safa koymaya çalışanların bölücü terör örgütünü aklamanın gayreti içine girdiğini, bunu gören ve değerlendiren milletin de günü geldiğinde takdirini sandıkta ortaya koyacağına inandığını söyledi. 



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