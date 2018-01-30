Hamas yöneticilerinden İmad Alemi son yolculuğuna uğurlandı

Silahını temizlerken ağır yaralanan ve bu sabah hayatını kaybeden Hamas yöneticilerinden İmad Alemi'nin cenazesi toprağa verildi.
Çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinli grupların üst düzey yetkilileri de yer aldı.
Cenaze namazından önce konuşan Heniyye, Alemi'nin Hamas'ın tüm aşamalarında etkin şekilde rol aldığını ifade ederek, "Bugün Hamas ve Filistin en samimi ve temiz adamlarından birini kaybetti." dedi.
Heniyye, Alemi'nin ayrıca Filistin topraklarında direniş bayrağını taşıyan Hamas liderleri için muazzam bir örnek olduğunu vurguladı.
İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Nafiz Azzam da Alemi'nin öne çıkan özelliğinin samimiyet olduğuna dikkati çekerek, "Bugün halkımız ve İslam ümmetine taziye dileklerimizi sunuyoruz. Zira bugün önemli adamlardan birini kaybettik." diye konuştu.
Gazze kentindeki El-Ömeri el-Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ameli'nin naaşı kentin doğusundaki Eş-Şarkiya Kabristanı'na defnedildi.
Hamas, 9 Ocak'ta Ameli'nin Gazze'deki evinde silahını temizlerken başından yaralandığını duyurmuştu. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alemi, bu sabah hayatını kaybetti.
Kuruluşundan bu yana Hamas'ta yer alan Alemi, lisans eğitimini Mısır'da inşaat mühendisliği fakültesinde tamamlamıştı.
İsrail tarafından 1988'de gözaltına alınan Alemi hakkında 2 yıl hapis cezası verilmişti. Alemi, 1991'de yeniden gözaltına alınarak, beraberindeki 3 Hamaslı yöneticiyle birlikte Filistin'den sürülmüştü.
Hamas'ın İran'daki ilk temsilcisi olan Alemi, 2012'de memleketi Gazze'ye yeniden dönmüş ve 2013'te Hamas'ın başkan yardımcısı olarak seçilmişti. Alemi, İsrail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te düzenlediği saldırılarda ayağından yaralanmıştı.
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