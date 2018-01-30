Poroşenko’dan Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri ve üst düzey iş adamları için yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür etti.
Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımların güçlendiğini ve daha etkili hale geldiğini belirtti.
Rusya'nın uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğine değinen Poroşenko, “Kremlin uluslararası hukuka saygının önemini anlamadığı sürece, demokratik kurumları baltalamayı ve devletlerin iç işlerine karışmayı sürdürdüğü sürece ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliği tam olarak sağlanmadıkça bu böyle olacaktır." ifadesini kullandı.
Poroşenko, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri, üst düzey iş adamları ve Kremlin'e yakın birçok isme yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür ettiğini bildirdi.
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili ve yönetici ile mal varlıkları 1 milyar doların üzerindeki çok sayıda iş adamının isminin yer aldığı Kremlin Raporu, ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün ABD Kongresine sunulmuştu
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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri ve üst düzey iş adamları için yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu için ABD'ye teşekkür etti
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