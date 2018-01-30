Dışişleri'nden Rusya'ya 'Mihraç Ural' tepkisi

Dışişleri Bakanlığının terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istediği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.
Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.
Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.
Suriye'de birçok katliamın baş aktörü olarak bilinen Mihraç Ural, kendisini 'Genç Uruba'cı olarak tanıttı. Öcalan'ı 'kadim dostum' diye anlatması ile de biliniyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. THKP-C örgütüne girdi. Mahir Çayan'dan sonra THKP-C'de bölünmeler yaşandı. THKP-C Acilciler örgütü daha çok Hataylılar'dan oluştu.
Örgüt özellikle Hatay'da kök saldı. Acilciler Örgütüne 1976 yılında Yüksel Eriş aracılığıyla katıldı. Örgütün liderliğini üstlendikten sonra Acilciler'in ana kanadı Halkın Devrimci Öncüleri'ni oluşturdu.
Suriye iç savaşında Esad rejimine hizmet eden milis güçlerin komutanlarından ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen bombalı saldırının sanığı Mihraç Ural'ın, muhaliflerin saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.
Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talep etti
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