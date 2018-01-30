İsrail askerleri 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanan İsrail askerlerinin, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan olaylarda, gerçek mermi isabet eden Filistinli bir çocuk şehit oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Naim'in, kaldırıldığı Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.
Görgü şahitleri, Muğir beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Filistinli onlarca gencin de taşlarla karşılık verdiğini ifade etti.
İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 17 Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve İran’la birlikte, BM'nin Suriye’ye yönelik anayasa çalışmalarına mümkün olan yardımı yapmayı planladıklarını belirterek, “BM’den Soçi’de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını bekliyoruz.” dedi.
UNICEF, uluslararası yaptırımların temel insani yardımların Kuzey Kore'ye erişimini geciktirmesinden dolayı bu ülkede 60 bin çocuğun açlıktan dolayı ölümün eşiğinde olduğunu bildirdi. Ayrıca UNICEF'in 2018 çocuklara insani yardım raporunda, Suriye, Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden 48 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunuldu
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylara gerçek mermiyle müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit ettiği bildirildi.
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