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08:54, 31 Ocak 2018 Çarşamba
Avrupa
Güncelleme: 23:31, 30 Ocak 2018 Salı

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Fransa'da daha önce görülmemiş grev
Fransa'da daha önce görülmemiş grev
Foto: Arşiv

Fransa'da, huzurevi çalışanlarının, mevcut koşulları ve çalışma şartlarını protesto amacıyla ilk defa ülke genelinde greve gittiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da, huzurevi çalışanları mevcut koşulları ve çalışma şartlarını protesto amacıyla ilk defa ülke genelinde greve gitti.

Kamu yayıncısı Franceinfo'da yer alan haberde, yaşlılar ve huzurevi çalışanlarının çağrısı üzerine, çok sayıda sendikanın desteğiyle yapılan 1 günlük grevin ülkede bir ilk olduğu kaydedildi.

Haberde, ülkede bulunan yaklaşık 7 bin 500 yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan 600 bine yakın kişinin teknik ve mali eksiklikler nedeniyle bir süredir ağır şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri belirtildi.

Paris dışında, Lyon, Marsilya, Strazburg, Nice, Lille gibi Fransa'nın önemli şehirlerinde düzenlenen gösterilerde de hükümetin yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilere yönelik tutumu protesto edildi. Paris'te Sağlık Bakanlığı önünde toplanan bir grup, yıllardır biriken sorunlara karşı acil reform talebinde bulundu.

Resmi rakamlara göre Fransa'da yaşlı bakımevi ve huzurevlerinde kalan 600 bine yakın kişinin yüzde 66'sını 85 yaş ve üzeri vatandaşlar oluşturuyor.

Ülkede son dönemlerde huzurevlerinde yaşlılara yönelik kötü muamele ve personel eksikliği ile ilgili haberler gündeme gelmişti.



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