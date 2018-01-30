Soçi Zirvesi bildirgesinde 'anayasa komitesi' kararı

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrası bildirge yayınlandı.
Tarafların üzerinde uzlaştığı bildiride, kongre katılımcılarının süregelen çatışmaları en kısa sürede sonlandırmak istediği ifade edildi.
Ülkenin yeniden bütünleştirilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısı yapılan bildiride, bu amaçla anayasa komitesi kurulduğu kaydedildi.
Bildiride, rejim delegasyonunun yanı sıra "geniş temsilli muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği" ifadeleri kullanıldı.
Anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi.
Bildiride, anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı.
Bildirinin sonunda, Suriye Özel Temsilcisini anayasa komitesinin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yapıldı.
Gündüz saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'dan gelen muhalefet heyetinin rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek ülkeye giriş yapmak istemediği bildirilmişti. Açıklamada, bu nedenle muhalefet heyetinin Kongre'ye katılmama kararı aldığı ve kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiği, ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulması konusunun Türkiye tarafından takip edileceği kaydedilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve İran’la birlikte, BM'nin Suriye’ye yönelik anayasa çalışmalarına mümkün olan yardımı yapmayı planladıklarını belirterek, “BM’den Soçi’de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını bekliyoruz.” dedi.
UNICEF, uluslararası yaptırımların temel insani yardımların Kuzey Kore'ye erişimini geciktirmesinden dolayı bu ülkede 60 bin çocuğun açlıktan dolayı ölümün eşiğinde olduğunu bildirdi. Ayrıca UNICEF'in 2018 çocuklara insani yardım raporunda, Suriye, Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden 48 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunuldu
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrası bildirge yayınlandı. Ülkenin yeniden bütünleştirilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısı yapılan bildiride, bu amaçla anayasa komitesi kurulduğu kaydedildi.
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