İdlib'de bombalı araçla terör saldırısı: 1 şehit

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, PYD/PKK mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda görevli bir sivil personel şehit olurken, görevli bir sivil personel ile bir asker yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoya, silahlı örgüt mensuplarınca bombalı araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya yapılan terör saldırısındaki şehidin DSİ mensubu Yasin Tanboğa olduğunu açıkladı.
Bakan Eroğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Zeytin Dalı Harekatı'na katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağolsun."
Saldırı sonucu konvoyda yaşamını yitiren Tanboğa'nın (39) Adana'nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki evine giden askeri ve sivil yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi ailesine iletti.
Tanboğa'nın evine Türk bayrağı asıldı.
Evli ve iki çocuk babası Tanboğa'nın annesinin yaklaşık 40 gün önce vefat ettiği öğrenildi.
İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırı sonucu görevli bir sivil personelin şehit olduğu bildirildi.
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