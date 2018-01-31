Lavrov'dan 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması

UNICEF: 60 bin çocuk açlıktan dolayı ölümün eşiğinde

UNICEF, uluslararası yaptırımların temel insani yardımların Kuzey Kore'ye erişimini geciktirmesinden dolayı bu ülkede 60 bin çocuğun açlıktan dolayı ölümün eşiğinde olduğunu bildirdi. Ayrıca UNICEF'in 2018 çocuklara insani yardım raporunda, Suriye, Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden 48 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunuldu