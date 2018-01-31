Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:54, 31 Ocak 2018 Çarşamba
Ortadoğu
Güncelleme: 10:42, 31 Ocak 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD/PKK sivilleri hapsediyor
Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD/PKK sivilleri hapsediyor

PYD/PKK, TSK ve ÖSO'ya karşı savaştırmak üzere DEAŞ'lıları serbest bıraktığı Afrin'de binden fazla masum sivili hapishanelerde tutuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK'nın Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de hapsettiği binden fazla masum sivil, özgürlüklerine kavuşacağı günü bekliyor.  

Afrin'deki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD/PKK, bölgede siyasi muhalif olarak bilinen Kürt ve Araplar ile çatışmalardan kaçarken bölgede alıkonulan çok sayıda sivilin özgürlüklerine pranga vurdu.

Terör örgütü, masum sivilleri, Afrin’in Raco ve Cinderes beldelerindeki hapishanelerinin yanı sıra yer altına gizlenmiş hücre benzeri yerlerde tutuyor.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeden hapishanelerde tutulan sivillerin sayısının bin 100 civarında olduğu tahmin ediliyor. 

Çok sayıda sivil, terör örgütü tarafından ağır işkencelere varan kötü muameleye maruz kalıyor.

İŞKENCELERİN EN AĞIRI KÜRT MUHALİFLERE

Kaynaklar, örgütün hapishanelerinde, Humus, İdlib, Halep illerinin yanı sıra Afrin bölgesinden de çok sayıda örgüt muhalifi Kürt ve Arap bulunduğunu aktardı.

Örgütün, alıkonulanların bir kısmına, onları ömür boyu hapse "mahkum ettiğini" söylediği belirtildi.

Örgüt, hapishanelerde en ağır işkencelerini ise Kürt muhaliflere uyguluyor.  

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ 

Suriyeli muhalif dernek ve grupların, sivillerin serbest bırakılması için şu ana kadar yaptığı girişimler ise sonuçsuz kaldı.

Suriye'de insani diplomasi çalışmaları yürüten avukat Fehid Musa, yaptığı açıklamada, geçen nisandan beri örgütle görüşmeler yürüttüklerini ancak PYD/PKK'nın alıkoymalar için herhangi bir gerekçe sunmadığını söyledi. 

Musa, örgütün elinde binden fazla masum sivilin bulunduğunu doğrularken, konuya ilişkin detayların yer aldığı bir dosyayı, Birleşmiş Milletler bünyesindeki örgütler, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelere katılan heyetlerle sivil toplum kuruluşlarına sunduklarını ifade etti.

PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lıları, TSK ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bırakmıştı.



İlgili Konular zeytin dalı harekatı Afrin PYD/PKK
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Trump'ın atadığı sağlık direktörü Dr Fitzgerald istifa etti
Trump'ın atadığı sağlık direktörü Dr. Fitzgerald istifa etti

ABD Başkanı Trump tarafından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü olarak atanan Dr. Fitzgerald, tütün şirketlerinde hisseleri olduğunun öne sürülmesinin ardından istifa etti
Bağdat yönetimi Erbil'e memur maaşlarını gönderdi
Bağdat yönetimi Erbil'e memur maaşlarını gönderdi

Irak merkezi yönetimi, IKBY'deki Sağlık ve Eğitim Bakanlığı memurlarının maaşlarını Erbil'e gönderdi
Puigdemont'un çok özel yazışmaları ortaya çıktı
Puigdemont'un çok özel yazışmaları ortaya çıktı

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un başka bir ayrılıkçı siyasetçi ile özel yazışmaları yayımlandı
Almanya'da PYD PKK yandaşları camiye saldırdı
Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aachen kentinde, PYD/PKK yandaşları sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenledi.
Mehmet Emin Resulzade doğumunun 134 yılında anıldı
Mehmet Emin Resulzade doğumunun 134. yılında anıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 134. yılı nedeniyle Bakü'de etkinlik düzenlendi
İran Türkmenistan'la olan gaz sorununu yeniden gündeme taşıyor
İran, Türkmenistan'la olan gaz sorununu yeniden gündeme taşıyor

İran, Türkmenistan ile gaz anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesine yeni bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor
ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz'
'ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz'

Fetih Merkez Komitesi üyesi Kudva, "Filistin yönetimi,barış süreci için herhangi bir ülkeden gelecek ara buluculuk teklifini kabul etmeye hazırdır. Ancak ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz." dedi.
Kazakistan'da 'sakal uzunluğu' tartışmaları
Kazakistan'da 'sakal uzunluğu' tartışmaları

Kazak makamları, kendilerine göre ülkede istikrarsızlığa neden olacak sakal uzunluğu konusunu tartışıyor
Belçika 'en karanlık' dönemlerinden birini yaşadı
Belçika 'en karanlık' dönemlerinden birini yaşadı

Belçika'nın, son iki ayda sadece 30 saat 26 dakikalık gün ışığı görerek, "en karanlık" dönemlerinden birini yaşadığı bildirildi
Tillerson Katar ve Körfez ülkelerindeki gerginlik ABD'yi etkiledi
Tillerson: Katar ve Körfez ülkelerindeki gerginlik ABD'yi etkiledi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.
Kremlin Raporu Putin'e yararken Rus halkına zarar verecek
Kremlin Raporu Putin'e yararken Rus halkına zarar verecek

Rus uzmanlar, Washington tarafından açıklanan ve çok sayıda Rus yetkiliyi kara listeye alan Kremlin Raporu nedeniyle en büyük zararı halkın göreceğine işaret ediyor
Afganistan'da şiddetli deprem
Afganistan'da şiddetli deprem

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki güzergahtan yapılacak
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki güzergahtan yapılacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesi iki farklı güzergahtan oluşacak.
Malezya'da 1 5 milyon Hindu Thaipusam için buluştu
Malezya'da 1,5 milyon Hindu, Thaipusam için buluştu

Malezya’da yaklaşık 1,5 milyon Hindu kutsal bayramları Thaipusam için buluştu.
Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD PKK sivilleri hapsediyor
Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD/PKK sivilleri hapsediyor

PYD/PKK, TSK ve ÖSO'ya karşı savaştırmak üzere DEAŞ'lıları serbest bıraktığı Afrin'de binden fazla masum sivili hapishanelerde tutuyor
Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı
Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı

Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.

Haberler

Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' SİHA ile yok edildi
Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' SİHA ile yok edildi

12. günündeki Afrin harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi
12 günündeki Afrin harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖSO için Kuva-yi Milliye benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖSO için Kuva-yi Milliye benzetmesi

Ağrı'da terör propagandasına gözaltı
Ağrı'da terör propagandasına gözaltı

Erbil Başkonsolosu'ndan IKBY'ye 'Afrin' bilgilendirmesi
Erbil Başkonsolosu'ndan IKBY'ye 'Afrin' bilgilendirmesi

Afrin'deki harekatın 11. gününde 23 nokta daha PYD/PKK'dan kurtarıldı
Afrin'deki harekatın 11 gününde 23 nokta daha PYD PKK'dan kurtarıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 