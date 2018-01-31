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20:54, 31 Ocak 2018 Çarşamba
Asya
Güncelleme: 10:56, 31 Ocak 2018 Çarşamba

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Malezya'da 1,5 milyon Hindu, Thaipusam için buluştu
Malezya'da 1,5 milyon Hindu, Thaipusam için buluştu

Malezya’da yaklaşık 1,5 milyon Hindu kutsal bayramları Thaipusam için buluştu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezyalı Hindular Thaipusam Bayramı’nı kutlamak için dünyanın en büyük Hindu tapınağı olarak gösterilen başkent Kuala Lumpur’daki Batu Mağarası’na akın etti.

Ocak-şubat aylarında kutlanan ve Hindu inanışında en önemli günler arasında gösterilen Thaipusam’da, "savaş tanrısı" Murugan’ın onuruna dayanıklılık gösterileri yapıldı.

Acıya karşı ne kadar çok dayanıklılık gösterilirse tanrılarına o kadar yaklaştıklarına inanan Hindular, ağırlıkları 20 kilograma varan Hinduizm sembollerinden oluşan yükleri üzerlerinde taşıyarak dans etti.

Etkinlikler kapsamında Batu Mağarası’na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyen Hindular, mağaraya ulaşmak için 272 basamaklı dik merdivenden çıktı.

Bazı Hindular dayanıklılıklarını göstermek için vücutlarına şiş sokarken, bereket isteyen Hindular ise küp içine konulmuş sütleri kafalarının üzerinde taşıdı.

Batu Mağarası 42 metre yüksekliğindeki Murugan heykelini bahçesinde barındırması nedeniyle Hindu dünyasının kutsal mekanları arasında yer alıyor.

Yüzde 6,3’ü Hindulardan oluşan Malezya'da Thaipusam resmi bayram olarak kutlanıyor.



İlgili Konular Thaipusam Bayramı Hindu Malezya
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