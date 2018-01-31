Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:54, 31 Ocak 2018 Çarşamba
Balkanlar
Güncelleme: 11:15, 31 Ocak 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki güzergahtan yapılacak
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki güzergahtan yapılacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesi iki farklı güzergahtan oluşacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi planlanan otoyol, daha önce üzerinde tartışılan iki güzergahtan da yapılacak.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, toplantının ardından yaptıkları açıklamalarda, uzun zamandır konuşulan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde anlaşma sağlandığını duyurdu.

İzetbegovic, toplantının sonuçları itibarıyla "tarihi" olabileceğini vurgulayarak, "Otoyolun ya da büyük çoğunluğu otoyol olacak ekspres yol-otoyol karışımı karayolunun Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijeljina-Belgrad ve Belgrad-Pozega-Visegrad-Saraybosna güzergahlarında yapılması ve böylelikle bir tam tur şeklinde olması kararlaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda kendilerini desteklediğini kaydeden İzetbegovic, "Bu çok büyük bir proje ancak Türkiye de büyük bir devlet ve son yıllarda yaptıkları çok büyük işler." dedi.

Proje ile Saraybosna ve Belgrad'ın iki farklı güzergah üzerinden birbirine bağlanacağına dikkati çeken İzetbegovic, hem Sırbistan hem de Bosna Hersek'teki mevcut otoyollar dışında söz konusu güzergahlar üzerinde 350 kilometrelik yeni yol yapılacağını aktardı.

TARAFLAR UZUN SÜRE ANLAŞAMAMIŞTI

Türkiye'nin desteğiyle yapılması planlanan otoyol projesi, iki yıldan daha uzun bir zaman önce gündeme gelse de özellikle Bosna Hersek'teki çok başlılıktan kaynaklı olarak ilgili makamlar güzergah üzerinde uzun süre anlaşamamıştı.

Bir kesim otoyolun Tuzla şehrinden gitmesini isterken, bir diğer kesim ise Visegrad güzergahı üzerinde ısrar etmişti. Nihayetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteği ile her iki tarafın da teklifinin kabul edildiği görülüyor.

Özellikle Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad güzergahının yapılmasıyla Bosna Hersek'in en önemli sanayi şehirlerinden Tuzla da Zenica'dan sonra otoyolla başkente bağlanacak.

Saraybosna ile Zenica arasında halihazırda otoyol olduğu göz önünde bulundurulursa, Zenica-Tuzla-Brcko-Bijeljina güzergahından Sırbistan sınırına kadar olan kesim 150 kilometre uzunluğunda olacak. Sınırdan mevcut Zagreb-Belgrad otoyoluna mesafe ise 40 kilometre civarında.

Bosna Hersek medyasındaki bazı haberlere göre, söz konusu bu ilk güzergahın, yaklaşık 1,8 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Öte yandan, ikinci güzergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak. Sırbistan tarafının halihazırda Belgrad-Pozega arasında otoyol yaptığı dikkate alındığında kalan kısmın yaklaşık 160 kilometre olması planlanıyor.

Sırbistan medyasında daha önce çıkan haberlerde de bu güzergahın 800 milyon avro civarında maliyetle inşa edilebileceği ifade edildi.

Bu arada, İstanbul'daki toplantıda üzerinde uzlaşılan teklife göre, Türk firmaları tarafından yerli iş gücü kullanılarak inşa edilmesi planlanan projenin, yap-işlet-devret modelinde yapılması öngörülüyor.

Otoyolun yapılmasıyla hem iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi hem de bölge istikrarına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.



İlgili Konular Sırbistan Bosna Hersek Belgrad Saraybosna
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Trump'ın atadığı sağlık direktörü Dr Fitzgerald istifa etti
Trump'ın atadığı sağlık direktörü Dr. Fitzgerald istifa etti

ABD Başkanı Trump tarafından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü olarak atanan Dr. Fitzgerald, tütün şirketlerinde hisseleri olduğunun öne sürülmesinin ardından istifa etti
Bağdat yönetimi Erbil'e memur maaşlarını gönderdi
Bağdat yönetimi Erbil'e memur maaşlarını gönderdi

Irak merkezi yönetimi, IKBY'deki Sağlık ve Eğitim Bakanlığı memurlarının maaşlarını Erbil'e gönderdi
Puigdemont'un çok özel yazışmaları ortaya çıktı
Puigdemont'un çok özel yazışmaları ortaya çıktı

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un başka bir ayrılıkçı siyasetçi ile özel yazışmaları yayımlandı
Almanya'da PYD PKK yandaşları camiye saldırdı
Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aachen kentinde, PYD/PKK yandaşları sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenledi.
Mehmet Emin Resulzade doğumunun 134 yılında anıldı
Mehmet Emin Resulzade doğumunun 134. yılında anıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 134. yılı nedeniyle Bakü'de etkinlik düzenlendi
İran Türkmenistan'la olan gaz sorununu yeniden gündeme taşıyor
İran, Türkmenistan'la olan gaz sorununu yeniden gündeme taşıyor

İran, Türkmenistan ile gaz anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesine yeni bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor
ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz'
'ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz'

Fetih Merkez Komitesi üyesi Kudva, "Filistin yönetimi,barış süreci için herhangi bir ülkeden gelecek ara buluculuk teklifini kabul etmeye hazırdır. Ancak ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz." dedi.
Kazakistan'da 'sakal uzunluğu' tartışmaları
Kazakistan'da 'sakal uzunluğu' tartışmaları

Kazak makamları, kendilerine göre ülkede istikrarsızlığa neden olacak sakal uzunluğu konusunu tartışıyor
Belçika 'en karanlık' dönemlerinden birini yaşadı
Belçika 'en karanlık' dönemlerinden birini yaşadı

Belçika'nın, son iki ayda sadece 30 saat 26 dakikalık gün ışığı görerek, "en karanlık" dönemlerinden birini yaşadığı bildirildi
Tillerson Katar ve Körfez ülkelerindeki gerginlik ABD'yi etkiledi
Tillerson: Katar ve Körfez ülkelerindeki gerginlik ABD'yi etkiledi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.
Kremlin Raporu Putin'e yararken Rus halkına zarar verecek
Kremlin Raporu Putin'e yararken Rus halkına zarar verecek

Rus uzmanlar, Washington tarafından açıklanan ve çok sayıda Rus yetkiliyi kara listeye alan Kremlin Raporu nedeniyle en büyük zararı halkın göreceğine işaret ediyor
Afganistan'da şiddetli deprem
Afganistan'da şiddetli deprem

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki güzergahtan yapılacak
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki güzergahtan yapılacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesi iki farklı güzergahtan oluşacak.
Malezya'da 1 5 milyon Hindu Thaipusam için buluştu
Malezya'da 1,5 milyon Hindu, Thaipusam için buluştu

Malezya’da yaklaşık 1,5 milyon Hindu kutsal bayramları Thaipusam için buluştu.
Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD PKK sivilleri hapsediyor
Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD/PKK sivilleri hapsediyor

PYD/PKK, TSK ve ÖSO'ya karşı savaştırmak üzere DEAŞ'lıları serbest bıraktığı Afrin'de binden fazla masum sivili hapishanelerde tutuyor
Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı
Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı

Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.

Haberler

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek
Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek

Bosna Hersek ile Sırbistan arasında 'yapay' gerginlik | ANALİZ
Bosna Hersek ile Sırbistan arasında 'yapay' gerginlik ANALİZ

Çocukları katledilen Saraybosnalı aileler 'adalet' bekliyor
Çocukları katledilen Saraybosnalı aileler 'adalet' bekliyor

Bosna Hersek ile Sırbistan arasında "Kosova" gerginliği
Bosna Hersek ile Sırbistan arasında quot Kosova quot gerginliği

Türk Lirası Sırbistan piyasasına girdi
Türk Lirası Sırbistan piyasasına girdi

TBMM Başkanı Kahraman Sırbistan'da
TBMM Başkanı Kahraman Sırbistan'da

TBMM Başkanı Kahraman Sırbistan'da
TBMM Başkanı Kahraman Sırbistan'da

Sırbistan’la 2 günde 16 anlaşma
Sırbistan la 2 günde 16 anlaşma






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 