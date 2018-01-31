Güncelleme: 11:15, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki güzergahtan yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi planlanan otoyol, daha önce üzerinde tartışılan iki güzergahtan da yapılacak.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, toplantının ardından yaptıkları açıklamalarda, uzun zamandır konuşulan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde anlaşma sağlandığını duyurdu.

İzetbegovic, toplantının sonuçları itibarıyla "tarihi" olabileceğini vurgulayarak, "Otoyolun ya da büyük çoğunluğu otoyol olacak ekspres yol-otoyol karışımı karayolunun Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijeljina-Belgrad ve Belgrad-Pozega-Visegrad-Saraybosna güzergahlarında yapılması ve böylelikle bir tam tur şeklinde olması kararlaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda kendilerini desteklediğini kaydeden İzetbegovic, "Bu çok büyük bir proje ancak Türkiye de büyük bir devlet ve son yıllarda yaptıkları çok büyük işler." dedi.

Proje ile Saraybosna ve Belgrad'ın iki farklı güzergah üzerinden birbirine bağlanacağına dikkati çeken İzetbegovic, hem Sırbistan hem de Bosna Hersek'teki mevcut otoyollar dışında söz konusu güzergahlar üzerinde 350 kilometrelik yeni yol yapılacağını aktardı.

TARAFLAR UZUN SÜRE ANLAŞAMAMIŞTI

Türkiye'nin desteğiyle yapılması planlanan otoyol projesi, iki yıldan daha uzun bir zaman önce gündeme gelse de özellikle Bosna Hersek'teki çok başlılıktan kaynaklı olarak ilgili makamlar güzergah üzerinde uzun süre anlaşamamıştı.

Bir kesim otoyolun Tuzla şehrinden gitmesini isterken, bir diğer kesim ise Visegrad güzergahı üzerinde ısrar etmişti. Nihayetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteği ile her iki tarafın da teklifinin kabul edildiği görülüyor.

Özellikle Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad güzergahının yapılmasıyla Bosna Hersek'in en önemli sanayi şehirlerinden Tuzla da Zenica'dan sonra otoyolla başkente bağlanacak.

Saraybosna ile Zenica arasında halihazırda otoyol olduğu göz önünde bulundurulursa, Zenica-Tuzla-Brcko-Bijeljina güzergahından Sırbistan sınırına kadar olan kesim 150 kilometre uzunluğunda olacak. Sınırdan mevcut Zagreb-Belgrad otoyoluna mesafe ise 40 kilometre civarında.

Bosna Hersek medyasındaki bazı haberlere göre, söz konusu bu ilk güzergahın, yaklaşık 1,8 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Öte yandan, ikinci güzergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak. Sırbistan tarafının halihazırda Belgrad-Pozega arasında otoyol yaptığı dikkate alındığında kalan kısmın yaklaşık 160 kilometre olması planlanıyor.

Sırbistan medyasında daha önce çıkan haberlerde de bu güzergahın 800 milyon avro civarında maliyetle inşa edilebileceği ifade edildi.

Bu arada, İstanbul'daki toplantıda üzerinde uzlaşılan teklife göre, Türk firmaları tarafından yerli iş gücü kullanılarak inşa edilmesi planlanan projenin, yap-işlet-devret modelinde yapılması öngörülüyor.

Otoyolun yapılmasıyla hem iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi hem de bölge istikrarına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.