TürkAkım'ın Avrupa ayağına TAP önerisi

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts, Viyana'da düzenlenen Avrupa Gaz Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji alanında Türkiye için güvenilir bir kaynak haline geldiğini söyledi.
Roberts, Türkiye'de TürkAkım projesine herhangi bir muhalefet bulunmadığını, bu durumun özellikle Mavi Akım doğalgaz boru hattıyla geliştirilen güven ilişkisinden kaynaklandığını ifade etti.
TürkAkım'da planlanan inşaat sürecinin sorunsuz şekilde devam ettiğini aktaran Roberts, şöyle konuştu:
"Türk sularına döşenen ilk hat tam istenilen şekilde ve zamanında ilerliyor. İkinci hattın durumu ise ilginç. Türk tarafından onay geldi. Peki şimdi ne olacak? Gazprom'un üç seçeneği var. Birincisi, Avrupa'ya yeni bir boru hattı inşa etmek. İkincisi, İtalya-Türkiye-Yunanistan Enterkonnekte projesini (ITGI) canlandırmak. Bunu gerçekleştirmek için yaklaşık 6-7 milyar avro gerekiyor. Bu inanılmaz yüksek bir miktar. O nedenle çok olası görünmüyor. Üçüncü seçenek ise TAP. TürkAkım doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz sağlayacak ikinci ayağı için en uygun seçenek TAP. Gazprom için bu projeden elde edilecek 10 milyar metreküplük ek kapasiteyi kullanabilmek en mantıklı seçenek olacaktır. Yunanistan sınırından sadece bir kilometre ileri gidilerek iki hat birbirine bağlanabilir."
Roberts, Türkiye ve Rusya'nın Gazprom'un TAP çözümünü olumlu karşılayacağını ifade ederek, "Gazprom'un söz konusu kapasiteyi alamaması için herhangi bir sebep görünmüyor. Böyle bir çözüm aynı zamanda Avrupa'ya sağlıklı yoldan gaz saplanmasının önünü açacaktır." diye konuştu.
TürkAkım'ın iki hattının da Türkiye'ye bağlanması ihtimalinin mümkün olmadığını vurgulayan Roberts, "AB, TAP seçeneğinin önüne geçemez. Bunu yapabilmesi için kendi koyduğu kuralları ve düzenlemeleri alt üst etmesi gerekir. Eğer Gazprom bu ek kapasiteyi ister ve başka bir talep de gelmez ise bu kapasite zaten Gazprom'un olur." değerlendirmesinde bulundu.
Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattının toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak. Projenin birinci hattının inşasında yüzde 50'den fazla ilerleme sağlandı. Söz konusu boru hattından ilk gaz arzının 2019 sonunda sağlanması bekleniyor.
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