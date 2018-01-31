Güncelleme: 11:57, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Kremlin Raporu Putin'e yararken Rus halkına zarar verecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Hazine Bakanlığı, Kremlin Raporu ile Rusya'nın tüm üst yönetiminin yanı sıra onlarca iş adamını "kara listeye" alırken, uzmanlar, yeni olası yaptırımların Rus ekonomisinde "elitler" yerine sadece halkı etkileyeceğini belirtiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili ve yönetici ile mal varlıkları 1 milyar doların üzerindeki birçok iş adamının adının yer aldığı Kremlin Raporu'nu ABD Kongresi'ne sundu.

Kremlin Raporu’nda, Rusya’da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde zaferine kesin gözüyle bakılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlıklarıyla bilinen 114 Rus siyasi figür ve 96 "oligark" hedef alınıyor.

Rusya’nın özellikle ABD’de 2016 yılında gerçekleşen başkanlık seçimlerine yönelik müdahalesi ve Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine yönelik bir misilleme amacı taşıyan rapor, söz konusu isimlere herhangi bir yaptırım veya kısıtlama getirmiyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün Kongre'de yaptığı açıklamada, Kremlin Raporu’nun "yakın bir gelecekte" Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların yolunu açacağını söyledi.

Munchin, raporda yer alan tüm isimlerin doğrudan Kremlin ve Rus hükümetinin İngilizce internet sayfalarından ve Forbes milyarderler listesinin Rusça versiyonundan kopyalandığına yönelik eleştirileri ise yalanlayarak, "Bu raporun hazırlanması için muazzam bir emek sarf edildi." ifadesini kullandı.

"RAPOR, PUTİN’E YARDIMCI OLURKEN, HALKA ZARAR VERECEK"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Rus Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden Prof. Dr. Tatiana Isachenko, Rusya’ya yönelik yaptırımların, halkı daha fazla Putin yanlısı hale getirdiğine işaret eden Isachenko, "Rusya’ya yönelik adımlarda orantılı davranmak önemli. Daha fazla yaptırımın olumlu bir etkisi olmamakla birlikte Rus halkı, mantalitesi doğrultusunda Putin’i daha fazla destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"RUS ELİTLER, DÜŞMAN OLARAK SINIFLANDIRILIYOR"

Uluslararası ilişkiler uzmanı Mihail Troitskiy de raporun, Rusya’daki ticaret ortamını iyileştirmeyeceğini ve daha çok Rus elitlerini "ABD'nin düşmanı" olarak sınıflandırdığını savundu.

ABD’nin söz konusu şahıslar ve şirketlerle ticaret yapanlara bir uyarı gönderdiğini belirten Troitskiy, "Yabancı şirketlerin ticaret yaparken Rusya lehine davranmayacağını söyleyebiliriz. ABD, listede yer alan isimlerle ticari ilişkilere girenlere bir mesaj gönderiyor." dedi.

RAPORUN, RUS ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach ise Kremlin Raporu’nda yer alan Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin gibi isimlerin, uzun süredir ABD’nin yaptırımlarına maruz kaldığını söyledi.

Yaptırımlar altındaki Rus şirketlerin, son dönemde TürkAkım gibi projeleri başarıyla devam ettirdiğini belirten Grivach, "Rusya, petrol üretiminde çok iyi bir durumda ve Gazprom doğal gaz ihracatında rekor seviyelere ulaştı. Sibirya’nın Gücü ve Yamal LNG gibi projeler ise takvim doğrultusunda devam ediyor." diye konuştu.

RUSYA'NIN ZAYIF YATIRIM İKLİMİ

Yeni Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Öğretim Üyesi Oleg Shibanov, Rusya’da yaptırımlar olmasa da zayıf bir yatırım ortamının bulunduğunu söyledi.