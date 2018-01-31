Bozdağ: KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." bilgisini verdi.
Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişinin müracaatta bulunduğunu belirten Bozdağ, "Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar." dedi.
Bozdağ, şunları kaydetti:
"Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var."
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.
PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen örgüt elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim SİHA ile bombalanarak yerle bir edildi
FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 36 kişiden 20'si yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Soçi Zirvesi, Afrin ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı
Başbakan Yıldırım, Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalarıyla ilgili, "Afrin'de yapmak istediğimizi anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu bildirildi
Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." dedi.
Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı Roberts, "TürkAkım doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz sağlayacak ikinci ayağı için en uygun seçenek TAP." dedi.
İsrail polisi tarafından akşam saatlerinde evine baskın düzenlenen Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, bir saat gözaltında tutuldu.
TÜİK, ihracatın 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 milyon dolar, ithalatın yüzde 17,7 artarak 233 milyar 792 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı
İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırı sonucu görevli bir sivil personelin şehit olduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Tüm dünya Müslümanları Filistin davası farkındalığını artırarak Kudüs ziyaretlerini çoğaltmalı, Mescid-i Aksa ziyaretini de hac ve umre ibadetlerinin bir parçası haline getirmelidir." dedi.