Güncelleme: 12:28, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Tillerson: Katar ve Körfez ülkelerindeki gerginlik ABD'yi etkiledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah’nın katıldığı ABD ve Katar arasındaki üst düzey toplantı sonrasında konuştu.

Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.

Taraflara gerginliği sona erdirme çağrısında bulunan Tillerson, "Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"KATAR DEVLETİ VE HALKI HAKSIZ VE İLLEGAL BİR ŞEKİLDE BLOKAJA UĞRADI"

ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir." dedi.

Mattis, "Birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi terörle mücadele başta olmak üzere bizim de farklı birçok noktada gücümüzü arttırmamızı sağlar. Özellikle de DEAŞ'ı yenmek önemli ve İran bölgede habis çalışmalarını devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise yaptığı konuşmada, Tillerson ve Mattis'e kendilerine karşı blokaj uygulayan ülkelere karşı bir pozisyon aldıkları için teşekkür etti.

El Sani, "Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir. (Tillerson ve Mattis) Bu süreçte aldıkları rolden dolayı kendilerine teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah da ileriki yıllarda ABD ve Katar arasındaki askeri iş birliğinin daha da artacağını kaydetti.