Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:55, 31 Ocak 2018 Çarşamba
Güncel
Güncelleme: 12:42, 31 Ocak 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Reyhanlı'ya iki ayrı roketli saldırıda 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Reyhanlı'ya iki ayrı roketli saldırıda 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Saldırılarda yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu. 

Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.



İlgili Konular PYD/PKK Afrin Fatma Avlar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Ağrı'da PKK'lılarla girilen çatışmada bir asker şehit oldu
Ağrı'da PKK'lılarla girilen çatışmada bir asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.
Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' SİHA ile yok edildi
Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' SİHA ile yok edildi

PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen örgüt elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim SİHA ile bombalanarak yerle bir edildi
İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 20 gözaltı
İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 20 gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 36 kişiden 20'si yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Soçi ve Afrin'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Soçi ve Afrin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Soçi Zirvesi, Afrin ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı
Yıldırım'dan Macron'a 'Zeytin Dalı Harekatı' cevabı
Yıldırım'dan Macron'a 'Zeytin Dalı Harekatı' cevabı

Başbakan Yıldırım, Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalarıyla ilgili, "Afrin'de yapmak istediğimizi anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir." dedi.
12 günündeki Afrin harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi
12. günündeki Afrin harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu bildirildi
Reyhanlı'ya iki ayrı roketli saldırıda 17 yaşındaki genç kız hayatını
Reyhanlı'ya iki ayrı roketli saldırıda 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Bozdağ KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174
Bozdağ: KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." dedi.
TürkAkım'ın Avrupa ayağına TAP önerisi
TürkAkım'ın Avrupa ayağına TAP önerisi

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı Roberts, "TürkAkım doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz sağlayacak ikinci ayağı için en uygun seçenek TAP." dedi.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü'ne gözaltı
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü'ne gözaltı

İsrail polisi tarafından akşam saatlerinde evine baskın düzenlenen Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, bir saat gözaltında tutuldu.
İhracat 2017 yılında yüzde 10 2 arttı
İhracat 2017 yılında yüzde 10,2 arttı

TÜİK, ihracatın 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 milyon dolar, ithalatın yüzde 17,7 artarak 233 milyar 792 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı
İdlib'de bombalı araçla terör saldırısı 1 şehit
İdlib'de bombalı araçla terör saldırısı: 1 şehit

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırı sonucu görevli bir sivil personelin şehit olduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Kudüs' toplantısının sonuç bildirgesini okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Kudüs' toplantısının sonuç bildirgesini okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Tüm dünya Müslümanları Filistin davası farkındalığını artırarak Kudüs ziyaretlerini çoğaltmalı, Mescid-i Aksa ziyaretini de hac ve umre ibadetlerinin bir parçası haline getirmelidir." dedi.

Haberler

Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı
Almanya'da PYD PKK yandaşları camiye saldırdı

Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD/PKK sivilleri hapsediyor
Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan PYD PKK sivilleri hapsediyor

ABD Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyor!
ABD Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyor

Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı
Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı

ABD'nin PYD/PKK 'itirafları' her geçen gün artıyor
ABD'nin PYD PKK 'itirafları' her geçen gün artıyor

Berlin'de taşkınlık yapan PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi
Berlin'de taşkınlık yapan PYD PKK yandaşlarına polis müdahalesi

PYD/PKK Avrupa’da camileri hedef alıyor | GRAFİK
PYD PKK Avrupa da camileri hedef alıyor GRAFİK

Almanya'da PYD/PKK'nın camilere saldırıları sürüyor
Almanya'da PYD PKK'nın camilere saldırıları sürüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 