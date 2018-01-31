Güncelleme: 12:42, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Reyhanlı'ya iki ayrı roketli saldırıda 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Saldırılarda yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.