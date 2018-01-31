Belçika 'en karanlık' dönemlerinden birini yaşadı

Belçika son iki ayda sadece 30 saat 26 dakika gün ışığı gördü.
Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (KMI) 1 Aralık 2017-30 Ocak 2018 tarihlerinde hava koşullarına ilişkin paylaştığı veriler, ülkede gün ışığının genel ortalamanın çok altında seyrettiğini gösterdi.
Aralık ayında sadece 10 saat 31 dakika saat güneş gören Belçika'nın, 1934 yılından beri "en karanlık" ayını yaşadığı tespit edildi. KMI, Belçika'nın 1934 yılının aralık ayında 9,3 saat gün ışığı gördüğünü kaydetti.
KMI, "1 Aralık-30 Ocak tarihleri arasında Belçika'daki toplam gün ışığı 30 saat 26 dakika olmuştur." açıklamasında bulundu.
Uzmanlar, gün ışığı eksikliğinin D vitamini yetersizliğine yol açarak kişilerde depresyon, yorgunluk, enfeksiyon kapma riskini artırma gibi belirtileri ortaya çıkardığını kaydediyor.
Belçika nüfusunun yüzde 50'sinde D vitamini eksikliği olduğunu belirten uzmanlar, D vitaminin yüzde 80'inin güneş ışınlarından alınabilindiğini, yüzde 20'sinin ise balık, balık yağı ve yumurta sarısı gibi gıdalardan edinilebileceğini ifade ediyor.
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