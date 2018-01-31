Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:54, 31 Ocak 2018 Çarşamba
Hac
Güncelleme: 13:15, 31 Ocak 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı
Hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'den hacca gitmek isteyen ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıran 316 bin 857 kişiyle toplam hacı adayı sayısının 2 milyonu aştığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'den hacca gitmek için bu yıl 316 bin 857 kişi yeni kayıt yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Hac görevini yerine getirmek isteyen 316 bin 857 kişi bu yıl ilk kez kayıt yaptırdı.

Daha önce kayıt yaptıran, kayıtlarını bu yıl da yenilemesi beklenen 1 milyon 804 bin 110 hacı adayına bu yıl 316 bin 857 kişinin eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı.

SONUÇLAR BAŞKANLIĞIN SİESİNDEN SORGULANABİLECEK

Toplam 2 milyon 120 bin 967 kişinin katılacağı bu yılki hac kurası, yarın saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapılacak.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdığı iller bazında, "normal, müstakil odalı ve otel" konaklama türlerinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifinin yapılmayacağı kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek. 

UMREDE GÖREV ALMAYAN KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMEYECEK

Öte yandan bu yıl da hacı adaylarına, umre ya da hac döneminde görev yapan kişiler arasından seçilecek din görevlileri rehberlik edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre ya da hac döneminde hizmet etmeyen kişileri hacda görevlendirmeyecek.

HAC KESİN KAYITLARI

Hac kesin kayıtları, 5-16 Şubat'ta, her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak.

Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.



İlgili Konular Hacı aday sayısı HAC
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Hac Haberleri
Hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı
Hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'den hacca gitmek isteyen ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıran 316 bin 857 kişiyle toplam hacı adayı sayısının 2 milyonu aştığı bildirildi
Bu yılın hac kuraları 1 Şubat'ta çekilecek
Bu yılın hac kuraları 1 Şubat'ta çekilecek

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği bu yılın hac kurası, önümüzdeki hafta çekilecek.
Hac kayıtları başlıyor
Hac kayıtları başlıyor

Hacca 2018 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık'ta gerçekleştirebilecek. Önceki yıllarda başvuranların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yapılacak.
Hacca giden Suriyeliler ülkesine dönüş yapmaya başladı
Hacca giden Suriyeliler ülkesine dönüş yapmaya başladı

Türkiye üzerinden kutsal topraklara giden Suriyeli hacılar, ülkesine dönüyor
Hacılar Müzdelife'den Mina'ya ulaştı
Hacılar Müzdelife'den Mina'ya ulaştı

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, sabahın ilk Işıklarıyla birlikte Müzdelife'den hareket ederek Mina'ya ulaştı.
Hacılar Müzdelife yolunda
Hacılar Müzdelife yolunda

Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelifeye doğru harekete geçti
2 milyonu aşkın hacı adayı Arafat Vakfesi'ni yaptı VİDEO
2 milyonu aşkın hacı adayı, Arafat Vakfesi'ni yaptı | VİDEO

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayı, Arafat Vakfesi'ni yaptı. Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, "vakfe duası"nda tüm dünyadaki Müslümanların birlik ve beraberliği için yakarışta bulundu.
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi

Kutsal topraklardaki 2 milyona yakın hacı adayının vakfe için Arafat'a çıktığı Arefe gününde, Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Hacı adayları Arafat yolunda
Hacı adayları Arafat yolunda

Kutsal topraklardaki yaklaşık 2 milyon hacı adayı, haccın farzlarından vakfe için Arafat'a doğru hareket etmeye başladı
Katarlı hacı adaylarının sayısı arttı
Katarlı hacı adaylarının sayısı arttı

Hac farizasını yerine getirmek üzere bu yıl Suudi Arabistan'a gelen Katarlıların sayısının geçen yıla kıyasla arttığı bildirildi.
2 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda
2 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda

Yaklaşık iki milyon Müslüman, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunuyor
Hacı adayları Mina'ya hareket etmeye başladı
Hacı adayları Mina'ya hareket etmeye başladı

Hac ibadetini yapmak üzere kutsal mekanlara gelen yaklaşık 2 milyon hacı adayı, Mina'ya hareket etmeye başladı.
Hac izni olmayan yaklaşık yarım milyon kişi Mekke'ye giremedi
Hac izni olmayan yaklaşık yarım milyon kişi Mekke'ye giremedi

Mekke çevresinde yapılan kontrollerde yarım milyona yakın kişi hac izni olmadığı için şehre alınmadı
Katarlı hacı adayları Suudi Arabistan'da
Katarlı hacı adayları Suudi Arabistan'da

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen hacı adaylarının sayısı 700'ü Katarlı olmak üzere, 1 milyon 405 bine ulaştı.
Kutsal topraklarda 13 hacı adayı hayatını kaybetti
Kutsal topraklarda 13 hacı adayı hayatını kaybetti

Mekke Sağlık Ekip Başkanı Dr. Faruk Görgülü, Mekke'de 11, Medine'de ise 2 hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi
Hacı adaylarının 'Hira' heyecanı
Hacı adaylarının 'Hira' heyecanı

Hazreti Muhammed'e (SAV) ilk vahyin geldiği Hira Mağarası, Türk ve diğer hacı adaylarının ziyaret merkezlerinden birini oluşturuyor

Haberler

Hac kayıtları başlıyor
Hac kayıtları başlıyor

Kudüs sokaklarında hac rayihası
Kudüs sokaklarında hac rayihası

Hacılar yurda dönmeye başladı
Hacılar yurda dönmeye başladı

Hacılar Müzdelife yolunda
Hacılar Müzdelife yolunda

2 milyonu aşkın hacı adayı, Arafat Vakfesi'ni yaptı | VİDEO
2 milyonu aşkın hacı adayı Arafat Vakfesi'ni yaptı VİDEO

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi

Katarlı hacı adaylarının sayısı arttı
Katarlı hacı adaylarının sayısı arttı

2 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda
2 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 