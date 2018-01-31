12. günündeki Afrin harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
Hatay'ın Hassa ve Reyhanlı ilçesi karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) savaş uçakları ve topçu birliklerince ateş altına alındı.
Afrin'deki örgüt üyelerine ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor.
Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgede dumanlar da yükseliyor.
Bu arada, sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesinin bölgede çalışması da sürüyor.
Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik sabah Fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman yaklaşık bir saatten bu yana yerini hava bombardımanına bıraktı.
Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor. Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürüyor.
Bu arada Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen 18 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı.
TSK ve ÖSÖ, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü PYD/PKK'dan temizledi.
Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile örgütün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.
PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen örgüt elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim SİHA ile bombalanarak yerle bir edildi
FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 36 kişiden 20'si yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Soçi Zirvesi, Afrin ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı
Başbakan Yıldırım, Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalarıyla ilgili, "Afrin'de yapmak istediğimizi anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu bildirildi
Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." dedi.
Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı Roberts, "TürkAkım doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz sağlayacak ikinci ayağı için en uygun seçenek TAP." dedi.
İsrail polisi tarafından akşam saatlerinde evine baskın düzenlenen Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, bir saat gözaltında tutuldu.
TÜİK, ihracatın 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 milyon dolar, ithalatın yüzde 17,7 artarak 233 milyar 792 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı
İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırı sonucu görevli bir sivil personelin şehit olduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Tüm dünya Müslümanları Filistin davası farkındalığını artırarak Kudüs ziyaretlerini çoğaltmalı, Mescid-i Aksa ziyaretini de hac ve umre ibadetlerinin bir parçası haline getirmelidir." dedi.