Güncelleme: 13:45, 31 Ocak 2018 Çarşamba

12. günündeki Afrin harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu bildirildi.

22 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Hatay'ın Hassa ve Reyhanlı ilçesi karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) savaş uçakları ve topçu birliklerince ateş altına alındı.

DARMIK DAĞI ÇEVRESİ HAVADAN YOĞUN ŞEKİLDE BOMBALANIYOR

Afrin'deki örgüt üyelerine ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor.

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgede dumanlar da yükseliyor.

Bu arada, sınır hattına sevk edilen çok sayıda iş makinesinin bölgede çalışması da sürüyor.

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik sabah Fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman yaklaşık bir saatten bu yana yerini hava bombardımanına bıraktı.

Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor. Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürüyor.

Bu arada Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen 18 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı.

BAK UBASİ KÖYÜ PYD/PKK'DAN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSÖ, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile örgütün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.