Güncelleme: 14:38, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Yıldırım'dan Macron'a 'Zeytin Dalı Harekatı' cevabı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı için "İşgale dönerse bizim için gerçek bir sorun olur" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap verdi. Yıldırım, "Fransa'nın düşüncesi sakat, işgal yok. Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı'na bakarsak bunu görürüz" dedi.

Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamaları ile ilgili olarak, "Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir. Bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur." ifadelerini kullandı.