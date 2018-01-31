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Kafkaslar
Güncelleme: 14:57, 31 Ocak 2018 Çarşamba

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Mehmet Emin Resulzade doğumunun 134. yılında anıldı
Mehmet Emin Resulzade doğumunun 134. yılında anıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 134. yılı nedeniyle Bakü'de etkinlik düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin, doğumunun 134. yılında anıldığı bildirildi.

Başkent Bakü'de bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından Resulzade'nin doğum yeri olan ve anıtının bulunduğu Novhanı köyünde anma etkinliği düzenledi.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Resulzade'nin anıtına çelenk bırakıldı.

Çok sayıda vatandaşın ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla katıldığı etkinlik, Mehmet Emin Resulzade ile ilgili konuşmalarla devam etti.

MEHMET EMİN RESULZEDE

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin (1918-1920) kurucularından Mehmet Emin Resulzade, Bakü'nün Novhanı köyünde 31 Ocak 1884'te doğdu.

Genç yaşında itibaren siyasetle ilgilenen Resulzade, Çarlık rejimi aleyhtarı bazı siyasi parti ve örgütlerde çalışmalar yürüttü, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı.

Çar rejiminin baskıları karşısında 1909'da İran'a giderek burda "İrane-nou" gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Meşrutiyet rejimi feshedildikten sonra, İran'da da baskılarla karşılaşınca Türkiye'ye gitmek zorunda kaldı.

Daha sonra Bakü'ye dönerek Müsavat Partisi'ne üye olan Resulzade, 4 yıl sonra Müsavat Partisi Merkezi Komitesi başkanlığına seçildi.

28 Mayıs 1918'de Milli Azerbaycan Konseyi Başkanı sıfatıyla Feteli Han Hoyski ile doğunun ilk cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını resmen ilan etti.

Bolşeviklerin Azerbaycan'ı işgalinin ardından tutuklanan ve Moskova'ya götürülen Resulzade, Stalin'in ısrarlarına rağmen Sovyetler ile iş birliği yapmayı kabul etmedi ve Sovyetler Birliği'nden ayrıldı.

Fransa, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Türkiye'de yaşayan, "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez" sözlerinin sahibi Resulzade, 6 Mart 1955'de Ankara'da vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.



İlgili Konular Azerbaycan Mehmet Emin Resulzade
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