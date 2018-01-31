Mehmet Emin Resulzade doğumunun 134. yılında anıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin, doğumunun 134. yılında anıldığı bildirildi.
Başkent Bakü'de bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından Resulzade'nin doğum yeri olan ve anıtının bulunduğu Novhanı köyünde anma etkinliği düzenledi.
Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Resulzade'nin anıtına çelenk bırakıldı.
Çok sayıda vatandaşın ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla katıldığı etkinlik, Mehmet Emin Resulzade ile ilgili konuşmalarla devam etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin (1918-1920) kurucularından Mehmet Emin Resulzade, Bakü'nün Novhanı köyünde 31 Ocak 1884'te doğdu.
Genç yaşında itibaren siyasetle ilgilenen Resulzade, Çarlık rejimi aleyhtarı bazı siyasi parti ve örgütlerde çalışmalar yürüttü, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı.
Çar rejiminin baskıları karşısında 1909'da İran'a giderek burda "İrane-nou" gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Meşrutiyet rejimi feshedildikten sonra, İran'da da baskılarla karşılaşınca Türkiye'ye gitmek zorunda kaldı.
Daha sonra Bakü'ye dönerek Müsavat Partisi'ne üye olan Resulzade, 4 yıl sonra Müsavat Partisi Merkezi Komitesi başkanlığına seçildi.
28 Mayıs 1918'de Milli Azerbaycan Konseyi Başkanı sıfatıyla Feteli Han Hoyski ile doğunun ilk cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını resmen ilan etti.
Bolşeviklerin Azerbaycan'ı işgalinin ardından tutuklanan ve Moskova'ya götürülen Resulzade, Stalin'in ısrarlarına rağmen Sovyetler ile iş birliği yapmayı kabul etmedi ve Sovyetler Birliği'nden ayrıldı.
Fransa, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Türkiye'de yaşayan, "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez" sözlerinin sahibi Resulzade, 6 Mart 1955'de Ankara'da vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
ABD Başkanı Trump tarafından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü olarak atanan Dr. Fitzgerald, tütün şirketlerinde hisseleri olduğunun öne sürülmesinin ardından istifa etti
Irak merkezi yönetimi, IKBY'deki Sağlık ve Eğitim Bakanlığı memurlarının maaşlarını Erbil'e gönderdi
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un başka bir ayrılıkçı siyasetçi ile özel yazışmaları yayımlandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aachen kentinde, PYD/PKK yandaşları sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 134. yılı nedeniyle Bakü'de etkinlik düzenlendi
İran, Türkmenistan ile gaz anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesine yeni bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor
Fetih Merkez Komitesi üyesi Kudva, "Filistin yönetimi,barış süreci için herhangi bir ülkeden gelecek ara buluculuk teklifini kabul etmeye hazırdır. Ancak ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz." dedi.
Kazak makamları, kendilerine göre ülkede istikrarsızlığa neden olacak sakal uzunluğu konusunu tartışıyor
Belçika'nın, son iki ayda sadece 30 saat 26 dakikalık gün ışığı görerek, "en karanlık" dönemlerinden birini yaşadığı bildirildi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.
Rus uzmanlar, Washington tarafından açıklanan ve çok sayıda Rus yetkiliyi kara listeye alan Kremlin Raporu nedeniyle en büyük zararı halkın göreceğine işaret ediyor
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesi iki farklı güzergahtan oluşacak.
Malezya’da yaklaşık 1,5 milyon Hindu kutsal bayramları Thaipusam için buluştu.
PYD/PKK, TSK ve ÖSO'ya karşı savaştırmak üzere DEAŞ'lıları serbest bıraktığı Afrin'de binden fazla masum sivili hapishanelerde tutuyor
Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.