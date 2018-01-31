Güncelleme: 15:58, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı





Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aachen kentinde, PYD/PKK yandaşları sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki saldırıda, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Aachen Camisi'nin kapısının camları kırıldı, tabelası sökülmeye çalışıldı ve kağıda yazılan notlar caminin camlarına yapıştırıldı. IGMG Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, kutsal mekanlara düzenlenen bu tür terör saldırılarını kınadı. Demirci, "Bu saldırılar artık Müslümanların Almanya'da can güvenliğinin kalmadığını gösteriyor. Bu olayın sabah namazı esnasında olması daha da korkutucu. Allah korusun cemaatimize herhangi bir zarar gelmemesi tek tesellimiz. Ülkedeki güvenlik güçlerine Müslümanların can güvenliğini sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyoruz." dedi. Demirci, ihbar üzerine gelen polisin tutanak tutup gittiğini, olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istediklerini kaydetti.

İlgili Konular PYD/PKK Almanya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.