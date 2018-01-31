İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 20 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları öne sürülen 36 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'da hesap açtırdıkları, ev, araba, arsa ve teknolojik eşyalarını satıp bu hesaplara para yatırdıkları iddia edilen 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 36 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 20'sini yakalandı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürdüğü, diğer 16 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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