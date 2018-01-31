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20:55, 31 Ocak 2018 Çarşamba
Eğitim
Güncelleme: 16:19, 31 Ocak 2018 Çarşamba

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2018 yılının ilk TYS sonuçları açıklandı
2018 yılının ilk TYS sonuçları açıklandı

Yunus Emre Enstitüsünün 13 Ocak'ta yabancılara yönelik düzenlediği 2018 yılının ilk Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) sonuçları açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bin 130 adayın katıldığı sınavın birinci oturumunda okuma, dinleme ve yazma becerileri, ikinci oturumunda ise konuşma becerileri ölçüldü. 

Sınavı kazananlara puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 17’si B2, yüzde 71’i C1 ve yüzde 12’si C2 düzeyinde olmak üzere toplamda 732 kişi Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı.

Sınavda başarı oranı da yüzde 65 oldu.

Bugüne kadar 6 bin 567 adayın katıldığı TYS'de 4 bin 393 kişi başarılı olup bu belgeyi aldı.

EN YÜSEK KATILIM BAKÜ'DE

Sınava tüm dünyadan yoğun ilgi vardı. 16-25 yaş arası gençlerin çoğunlukta olduğu başvuru sayısında bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 60’lık artış yaşandı ve başvuru sayısı bin 263’e ulaştı.

En yüksek katılım ise Bakü’de oldu. Geçen yılın ocak ayında Bakü’de 386 kişinin girdiği sınava bu yıl aynı dönemde 629 aday katıldı.

ANKARA'DA MÜLTECİLER İLGİ GÖSTERDİ

Bakü’den sonra en yüksek katılımın olduğu ikinci şehir, 352 adayın sınava girdiği Ankara oldu. Ankara’daki adayların yaklaşık yüzde 70’i Türkiye’de mülteci olarak bulunan Suriyeli ve Iraklı katılımcılardan oluşuyor. 

KAZANANLAR TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFINDAN MUAF TUTULACAK

TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olanlar, Türkiye’de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. 



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