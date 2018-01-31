2018 yılının ilk TYS sonuçları açıklandı

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bin 130 adayın katıldığı sınavın birinci oturumunda okuma, dinleme ve yazma becerileri, ikinci oturumunda ise konuşma becerileri ölçüldü.
Sınavı kazananlara puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 17’si B2, yüzde 71’i C1 ve yüzde 12’si C2 düzeyinde olmak üzere toplamda 732 kişi Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı.
Sınavda başarı oranı da yüzde 65 oldu.
Bugüne kadar 6 bin 567 adayın katıldığı TYS'de 4 bin 393 kişi başarılı olup bu belgeyi aldı.
Sınava tüm dünyadan yoğun ilgi vardı. 16-25 yaş arası gençlerin çoğunlukta olduğu başvuru sayısında bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 60’lık artış yaşandı ve başvuru sayısı bin 263’e ulaştı.
En yüksek katılım ise Bakü’de oldu. Geçen yılın ocak ayında Bakü’de 386 kişinin girdiği sınava bu yıl aynı dönemde 629 aday katıldı.
Bakü’den sonra en yüksek katılımın olduğu ikinci şehir, 352 adayın sınava girdiği Ankara oldu. Ankara’daki adayların yaklaşık yüzde 70’i Türkiye’de mülteci olarak bulunan Suriyeli ve Iraklı katılımcılardan oluşuyor.
TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olanlar, Türkiye’de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.
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