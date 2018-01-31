Güncelleme: 17:17, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' SİHA ile yok edildi





PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen örgüt elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim SİHA ile bombalanarak yerle bir edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtının, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına "Öcalan Anıtı" inşa edildiği belirlendi. Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi. Yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı. Vurularak yerle bir edilen sözde anıtın üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti. Darmık Dağı'na bombardıman TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince, Burseya Dağı'nın düşürülmesinin ardından operasyon başlatılan Darmık Dağı, kara ve hava unsurlarınca ateş altına alındı. Belirlenen PYD/PKK hedefleri, savaş uçakları, bölgede konuşlu fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile sabah saatlerinden itibaren imha ediliyor.

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